二階堂富美愛攝影 應徵行定勳電影劇照師

2018年09月21日 18:57 時報周刊 張毓琪

愛拍照的二階堂富美，很想應徵行定勳（右）的劇照師。

個性派女星二階堂富美在電影《我很好》中突破尺度，不但有裸露鏡頭，還有野戰等性愛場面，不過對她來說，拍攝性愛場面就和拍攝一般場景一樣，事前並不需要心理建設，「裸戲我來說不是困擾，我只擔心吃太多，肚子太大。」

二階堂在片中的角色「春名」對任何事都漠不關心，連自己是男是女都沒太多想法，因此導演要她表現得中性一點，有些少年的感覺，甚至是懷疑自己為什麼是女生。

她透露自己的少年時期和春名很像，沒什麼感情上的波動，「有一個高中同學會自殘，現在的我會思考他是怎麼了，可是當時我沒有任何感覺，不會覺得他可憐、噁心，雖然不會上前關心，但也不會和他保持距離。」

這2、3年，二階堂開始接觸動物，價值觀和心態都有非常明顯的改變，「只是這件事還不到可以說出口的時候，想蘊釀久一點再和大家分享。」她愛上動物後柔軟不少，不但秉持著「沒有買賣，沒有殺害」的原則，盡量不使用皮毛、象牙，情緒起伏也變得愈來愈大，「以前看天空只覺得好大、好藍、好亮，現在會覺得是奇蹟。」二階堂笑說：「我擔心繼續這樣下去拍戲會受影響，如果是現在的我來拍這部電影，應該會比較難投入。」

除了拍戲，去年開始二階堂也晉升攝影師，開始幫女藝人拍攝寫真集，二階堂坦言：「我特別喜歡拍女生，拍攝時我會以男性攝影師的角度代入，求知欲非常強烈，想透過相機看更多女性身體。」她表示每次拍照都會思考性別議題，也想藉由拍攝女性探究自己。愛拍照的她得知行定勳明年有新片要拍，表示很想應徵劇照師一職，行定勳聽了直說二階堂很適合。

二階堂2年前曾來台拍攝寫真集，可惜當時因行程關係一天來回，沒能到處走走，但沖繩出身的她覺得台灣和老家很像，因此對台灣有種親近感，「我還記得旗袍的質感很特別，小吃也非常好吃，很想再吃一次。」

(時報周刊)