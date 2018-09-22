童年記憶成插畫 東港安泰醫院撫慰失智長輩心

2018年09月22日 07:43 中時 謝佳潾

東港安泰醫院21日舉辦樂智好生活失智症宣導活動。（東港安泰提供）

東港安泰醫院21日舉辦樂智好生活失智症宣導活動。（東港安泰提供）

自1994年開始，國際失智症協會將每年的9月21日訂為國際失智症日，而為「屏東縣失智共同照護中心東港次區」的東港安泰醫院，21日特地連結失智症病人、家屬共同響應樂智好生活宣導活動，希望藉此活動提昇民眾對失智症的認識，並瞭解社會資源的運用。

東港安泰醫院指出，東港失智共照中心的宣導logo為2個頭上冒豆芽的的阿公阿嬤，都是由插畫家Arron所繪製。

Arron表示，插畫人物是他的阿公、阿嬤、家人還有自己，他的阿公70幾歲時，失智症狀越來越嚴重，忘記家人也與外界隔絕，整個家庭因為阿公生病而減少笑容，但他畫的插圖都是開嘴笑，雖然阿公已經去逝，但他仍希望藉由他的「大笑娃娃」能讓失智病人及家屬的心情得到安撫。

活動中，Arron除介紹當初角色的設計理念，還邀請現場民眾共同為插畫人物票選名稱，現場除讓長輩體驗「記憶篩檢」外，50歲以下的民眾還可以參加「記憶大考驗」，闖關成功就可以獲得精美小禮品。

安泰醫院社工室劉思吟主任表示，安泰醫院是屏東東港次區的失智共照中心，建構失智症照護平台服務網絡，範圍包含東港、新園、林邊、南州、佳冬、琉球、枋寮、春日等8個鄉鎮，服務內容為主動了解病人及家屬的需求，並提供諮詢及協助轉介，以相對應的資源做聯結扮演資源轉介的角色。

(中時 )