統領重新加入戰場　桃園各家百貨嚴陣以待

台茂購物中心預估周年慶業績整體提升。（甘嘉雯翻攝）

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統領廣場15日試營運首2日的周末兩天，即創造6萬入館人次。（甘嘉雯翻攝）
華泰名品城則走美式風格，預估3期及水族館等完工後，可望吸引更多人潮。（甘嘉雯翻攝）

桃園百貨將重新洗牌？穩居桃園百貨業績龍頭的台茂購物中心，面對即將開幕的統領廣場，重新引進22間新店家與46家櫃位重新改裝，總經理苗延梅預估今年周年慶業績目標為8.3億元，較去年周年慶業績成長6％，而南區的華泰名品城則有3期及八景島水族館、飯店等將在明年完工，結合機場捷運、青埔地區近年發展蓬勃，實力不容小覷。

經過1年7個月的封館改造，業者重新打造，將桃園站前改造成彷彿走在東京街頭、充滿時尚風格潮流生活的統領廣場，總經理翁華利表示，與國際接軌、突破現有框架、以及成為桃園人新驕傲，由外而內都與眾不同的統領廣場，將打造桃園人的新時尚1日生活。

除統領外，其餘商場、百貨、購物中心近期舉行周年慶，近年來位於蘆竹區的台茂購物中心，營業規模堪稱桃園前段規模，業者重新引進22間新店家與46家櫃位重新改裝，苗延梅預估今年周年慶業績目標為8.3億元。

面對統領廣場來勢洶洶，台茂表示，雖然統領位於桃園市一級商圈的桃園區，但因為商場定位不同，所以影響不大；唯一在影城部分有影響，因看電影的年輕客層與年輕家庭對於費用的敏感度比較高，可能會影響到影城選擇，餘則影響不大。

而位在桃園南區的華泰名品城則走OUTLET路線，預估明年3期及八景島水族館、飯店等完工後，將提供桃園地區不同的選擇，桃園百貨業將有新局面，也讓購物環境及品質更加提升。

(中時 )

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