恆春旅遊醫院舊病房大樓拆了　恆春半島醫療再邁進一大步

恆春旅遊醫院舊病房大樓21日正式拆除，將原地重建8樓高新大樓，預定2021年完工，而拆除典禮由屏東縣長潘孟安（右四）主持。（謝佳潾攝）

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恆春旅遊醫院舊病房大樓21日正式拆除，將原地重建8樓高新大樓，預定2021年完工，而拆除典禮由屏東縣長潘孟安（右四）主持。（謝佳潾攝）

恆春半島的醫療環境，長年存有人力及設備不足等問題，屏縣府除與高雄3大醫學中心及義大醫院爭取資源協助外，還向中央爭取3.38億經費，進行「恆春旅遊醫院新醫護大樓重建案」，舊病房大樓21日正式拆除，將原地重建8樓高新大樓，預定2021年完工。

屏縣府指出，恆春旅遊醫院的新醫護大樓，規畫地下1層、地面8樓，預計設置99床一般病房、30床洗腎病床及醫護人員宿舍，並將引進核磁共振、高壓氧等設備，屆時將全面提升強化恆春地區的醫療資源及服務品質。

而舊病房大樓的拆除儀式，21日由縣長潘孟安親臨主持，潘孟安說，「恆春像是本島中的離島」，因設備及人力的不足，病患得長途跋涉百餘公里救命，而也因此耽誤黃金搶救時間，所以他近年來積極設法解決偏鄉醫療的問題。

潘孟安指出，經多方爭取及整合各項醫療資源後，目前由高醫支援恆春旅遊醫院，義大、高長及嘉基支援恆春基督教醫院，榮總支援南門醫院，另長庚醫院協助建置高屏醫療網腦中風雲端照會平台，此外，還有公費醫師支援枋寮以南醫院。

屏東縣衛生局也表示，縣府積極媒合已具備護理師證書、就讀二技的學生，在恆春地區3家醫院實習1年，以帶薪實習方式，由醫院支付薪資並提供住宿，且實習時間併入該院年資，藉此協助提升恆春地區照護品質、並解決人力問題。

(中時 )

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