苗栗縣長接見桌球好手陳建安　頒獎表揚

2018年09月21日 19:14 中時 何冠嫻

全民運動會木球男子團體賽程20日結束，由苗栗男子組木球團體摘下全民運首金，苗栗縣長徐耀昌（前排左三）特地頒獎表揚。（何冠嫻翻攝）

苗栗縣代表國家參加2018亞洲運動會的桌球好手陳建安，在男子桌球團體賽榮獲1銅佳績，21日由苗栗縣長徐耀昌接見表揚，致贈獎勵金6萬5000元，讚許成績優異，陳建安更盼未來能參加東京奧運，和世界各國好手同台較量。

戶籍設於苗栗縣竹南鎮的陳建安，在2017年拿下全國大專盃桌球公開賽男子單打第一名、世界個人桌球錦標賽混合雙打銀牌、世界大學運動會男子單打銀牌、雙打銅牌等佳績，更在剛落幕的2018亞洲運動會中，勇奪男子桌球團體賽銅牌及混合雙打賽第五名的殊榮。

徐耀昌21日上午表揚陳建安並盼他能更上層樓，在奧運、世界盃錦標賽等國際賽事勇奪佳績。陳建安表示，目前正持續加強訓練，參加世界巡迴賽等各項重要賽事，且開始為東京奧運資格做準備，盼能和各國好手同台切磋。另，20日剛結束的全民運動會木球男子團體賽程中，由何勝輝、林達祥、藍俊傑、羅聖傑、張永長、劉洪瑞為苗栗摘下全運會首金，徐耀昌也趕到現場頒獎表揚。

徐耀昌出，近年苗栗體育選手在各大型運動賽事中表現優異，於國內外比賽表現都相當出色，逐步邁向體育大縣，十分感謝為苗栗爭光選手及教練們。

(中時 )