第一次拍MV就爽遇床戲 BCW竟還偷補眠

2018年09月21日 19:20 中時 蔡琛儀

BCW將推出首張個人專輯。(混血兒提供)

嘻哈歌手BCW加盟環球音樂，終於將推出首張個人專輯《NO COMPLY》，在新歌〈PLAY NO GAMES〉MV中獻出演戲初體驗，還大享豔福，和女主角林映唯有親密床戲，他原本擔心兩人默契不夠會尷尬，幸好正式上場後，對方立刻讓他快速進入狀態，讓他安心不少，他笑說：「剩下就順其自然，反正我就演自己，如果連演自己都能搞砸，那我真的要去反省 ！」

BCW在2017年因在選秀節目丟掉金項鍊的舉動爆紅，他後來選擇離開競爭喧囂，要用音樂奪回王位，新專輯正是道出他此刻心境與堅持的最佳寫實。

談及首波主打歌〈PLAY NO GAMES創作靈感，BCW說：「其實是我把追逐成功這件事擬人化，成功不會為了特定的一個人停留，她會給予每一個努力準備好的的人一個一親芳澤的機會。」除了象徵追逐成功的過程，他打趣說：「也有點像我對性感女人的想像，這首歌的意義就是把兩者結合，反應了我對成功的追求，還有漂亮的女人。」

首次拍MV的他相當緊張，每次拍攝結束後都會檢查自己的演出，並與導演討論細節，他一早就開拍到深夜4點才收工，全程只靠香蕉和咖啡來補充體力、提神。MV中有個「蓋布袋」橋段，他自招當時體力已經快到極限，「我當時真的很想睡覺，所以當下在布袋裡面是真的有在偷睡。」

BCW從10月起將啟動全台Livehouse售票巡演之旅，首場10月12日從台北西門町WeStar開跑、接著10月19日高雄駁二Live Warehouse、壓軸場11月3日在台中TADA方舟音樂藝文展演空間，三場祭出不同彩蛋嘉賓助陣，打造街頭潮流風格，超過90分鐘演出沒有拘束、近距離的感受這獨樹一幟的音樂派對，沒有框架的舞台爆發力，購票請洽KKTIX及全家便利商店。

(中時 )