預防中秋連假塞車 台南警推交通尖兵

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預防中秋節連假塞車，台南市警局自21日至24日規畫180處交通崗，除由巡邏員警及義交擔任交通尖兵，並協調計程車駕駛公會，參予路況回報，如遇交通壅塞造成不便，立即通報排除疏導、管制及回報路況。

為提供駕駛人即時路況，警方除提供專線供民眾通報(110、交通警察大隊06-2629292、0966660522專線電話)，由專人負責接聽，且與各廣播電台、有線電視建立LINE群組，利用廣播及跑馬燈提前宣導相關資訊，秋節期間也會定時、即時通報各地路況，伺機上線警廣及台南地區傳播媒體，提供壅塞及改道資訊。

市警局預估大灣、台南交流道在中秋節當日12時至18時為尖峰時段，安平老街、孔廟文化園區、赤崁文化園區、國華商圈、藍晒圖文創區於秋節期間12時至18時車流量較多。為使駕駛人能在壅塞時提早改道，針對可能壅塞路段規劃幾條替代道路，提供駕駛人參考。替代道路如下：

一、 台南交流道平面道路壅塞時:

(一) 北上:東區駕駛人請走中華東路右轉復興路上大灣交流道，仁德區駕駛人請走仁德區中正路左轉昆大路上大灣交流道。

(二) 南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，仁德區駕駛人請走台39線右轉歸仁區中正南路上台86線。

二、 大灣交流道平面道路壅塞時:

(一)北上:東區駕駛人請走永康區中華路右轉台1線上永康交流道，永康區駕駛人請走永大路左轉台1線上永康交流道。

(二)南下:東區駕駛人請走大同路上台86線，永康區駕駛人請走仁德區中正路右轉中山路上台南交流道。

三、安平商圈安平路壅塞時:

(一) 北上(高雄往台南):駕駛人請走台86線到底右轉濱南路、中華南路，左轉健康路進入安平商圈。

南下(嘉義往台南):駕駛人請走國8下安吉交流道，右轉安通路、左轉安明路、中華北路右轉和緯路進入安平商圈。

(中時 )

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