教部逕提7臨時董事 國語日報批：程序不公平，正當性不足

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旺報

國語日報社所屬權責爭議不下，教育部多次強調其為政府捐助之財團法人，並在未通知該社董事會的情況下，指派7名董事進駐，國語日報社透過聲明表示，既然裁定該社並非政府捐助的財團法人，法院採教育部推荐名單，其程序不公平，正當性也不足。

教育部傍晚發布新聞稿指出，為了讓國語日報接受預(決)算等法律監督，並使其業務及財務更透明化，站在維護社會公義的教度，並未變更該社為獨立私法人之性質，即認定該公司解散後，所成立的財團法人國語日報社，應屬政府捐助財團法人。

教育部還提到，為使國語日報社能正常運作，台北地方法院經教育部建議，已選出7名臨時董事代行董事職權，7人名單為：林麗雲、胡元輝、劉宗德、紀惠容、林哲璋、蘇碩斌、官有垣。

國語日報社則透過聲明表示，台北地方法院連續兩次認定國語日報社並不是政府捐助的財團法人，且教育部主張解除全體董事理由，於法無據。

至於台北地方法院裁定7名臨時董事，可以進入國語日報社董事會，國語日報社表示，既然裁定本社不是政府捐助的財團法人，法院僅採教育部推荐名單，其程序不公平，正當性也不足。

國語日報社強調，教育部近期根據該部106年9月5日函文，在教育基金會資訊網及銓敘部網站逕行公告國語日報社為政府捐助之財團法人，呼籲教育部尊重法院判決，儘速撤下公告，勿誤導社會大眾。

針對教育部的聲明，蔣竹君認為：「這是很滑稽的事情！」即教育部提出7名新的董事，乃自行作業，前後都沒有通知該社董事會，程序有違正當性。

至於該社所屬權，教育部迄今依舊未鬆手，堅持國語日報社為政府捐助成立，對此，蔣竹君反問，若該社屬於教育部，預算也要經過立法院審核，這部分卻沒有做到，如今教育部口口聲聲指出，該社為政府所屬單位，「教育部非常離譜！」

(旺報 )

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