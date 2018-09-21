小野帶著布偶說故事 加入《美力台灣》3D電影車巡迴

創辦人曲全立導演（左）與小野。（牽猴子提供）

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行動電影院開到八里長坑國小。（牽猴子提供）

自今年3月7日舉辦「美力台灣3D行動電影院」五周年宣誓開跑記者會以後，3D車換上全新AR車體外觀，將最新科技跋山涉海帶給台灣各個角落的孩子。知名編劇小野加入巡演，帶著人偶說故事，帶給偏鄉孩子更不同的文化饗宴。

位於新北市八里的長坑國小，父母以農工業為主，交通不便，在這場的播映影片，正是2017年上映紀錄片票房冠軍《美力台灣3D》巡演精華版，透過電影車開進台灣每個角落，帶給孩子最美最有力的風景人文。這場的活動參與人有美力台灣巡演團隊、創辦人曲全立導演、社團法人數位新媒體3D協會胡幼鳳理事長、小野老師共同領銜，持續將愛與溫暖送到台灣更多地方。

在這場9月21日的活動，對於台灣有特別意義的紀念日，除了震災的傷痛之外，更期盼能夠為下一代的孩子開展希望，並且重新認識台灣。除了觸動人心的3D視覺空間，在3D車最新車體的兩側，呈現活潑熱鬧的童趣與紀錄辛勞深刻的百工圖像，附帶AR擴增實境效果，期盼讓每個路過的民眾都能留下深刻印象。目前3D行動車偏鄉巡演計畫，還有900多所學校報名，需要四年共4000多萬的經費需要募款，期盼更多朋友能夠共同支持參與。

2014年開跑至今的《美力台灣3D》行動車，截至目前為止，已經走了22個縣市，316個城鎮，1295所學校，139間育幼院、老人院等弱勢機構，除全台跑遍各個角落，最遠到達離島蘭嶼、金門、澎湖、馬祖，最高到達海拔3000多公尺的武嶺，而這場巡演將達到第1600場舉辦。五年努力的奔波，總計137,663人已觀賞3D電影，3D車里程數共160,389公里，代表可環島近160圈。

(中時 )

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