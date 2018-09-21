中市大甲開元路至長生路段 施設樹穴兼顧生態

2018年09月21日 20:15 中時 陳淑娥

台中市議員吳敏濟（右三）爭取道路一次性翻修，預計下月完工，讓用路人更便利。（陳淑娥攝）

台中市議員吳敏濟爭取大甲區路平，包括開元路至長生路、外埔長生路至大馬路口一次性翻修，同時開挖樹穴讓樹根「解放」；吳敏濟表示，都市發展應與生態保持平衡，未來應多多施作樹穴，讓路樹能發揮淨化空氣與美化市容的功能。

建設局養工處表示，開元路與長生路的路肩種植許多千層樹，樹木周圍一直被柏油封住，透氣性和透水性都不好，千層樹為求生存，樹根向上撐破路面形成浮根，既不利樹木生長，也影響用路人安全。

吳敏濟指出，本次路平最特殊的是兼顧路肩樹生長的樹穴施作，過去一直遭到忽視，以致於路樹長不好，都市的發展應與生態保持平衡，未來只要有需要就應該多多施作樹穴。

鐵山里長劉圳表示，開元路與長生路數十年沒有一次性翻修，很高興終於動工了，但過去路面重舖後，總是不到一、二個月就開挖，導致路面坑坑動動，形同浪費公帑徒增民怨，希望不要重蹈覆轍。

本次改善工程包括樹穴施作、路面刨舖、抗滑標線、路基改良及人孔下地等項目，全長1605公尺，人孔下地20座，下地率達60％，大幅提高機車及自行車的安全，總經費982萬元，全部工程預計10月3日完工。

(中時 )