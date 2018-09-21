吳妍妍油畫個展 即日起竹縣展出

2018年09月21日 19:53 中時 莊旻靜

「詩情與鄉情－吳妍妍油畫個展」即日起至10月7日，在新竹縣美術館展出。（莊旻靜攝）

新竹縣文化局美術館即日起至10月7日，展出「詩情與鄉情－吳妍妍油畫個展」，創作時間橫跨30餘個年頭，畫家吳妍妍的三伯父為已故客家文學作家吳濁流，父親吳建鋒為留日土木工程師，曾任鐵路局主導興建竹東鐵路支線、西子灣支線等，吳妍妍擁有多次參展經驗，獲獎無數，新竹縣長邱鏡淳、文化局長張宜真21日均出席開幕式。

張宜真表示，此次展覽約有40幅作品，從1984年的「靜物」到今年的「米克諾斯的春天」，吳妍妍橫跨34個年頭耕耘不輟。「米克諾斯的春天」為吳妍妍到國外寫生時創作，融合她個人美學，展現她的心靈解放。

畫展中一幅作品「但願人長久」，則是吳妍妍不滿部分恐龍法官，輕判性侵犯所創作，希望能透過畫作發人省思。吳妍妍在1990年代曾參訪世界各地知名美術館，巡禮、研究、寫生古今大師的作品，也完成多幅歐洲人物、風景畫等，她對寫生作品已不在真實描繪，而是透過心理刻畫風景，作品傾向原始溫和及率意的表現主義。

「詩情與鄉情－吳妍妍油畫個展」21日上午開幕，包含義民中學董事長潘鵬仁、校長宋文松、新竹縣心齋藝術協會藝術家謝秀英等人也到場共襄盛舉，展覽將至10月7日，有興趣民眾可至美術館參訪。

(中時 )