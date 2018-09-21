823水災 農業救助金8億餘元 月底發放完畢

2018年09月21日 19:53 中時 廖德修

台灣受到0823熱帶性低氣壓影響，造成農業嚴重損失，目前符合農業天然災害現金救助條件的地區，勘災總進度已完成90％，高雄市達99％，幾近全部完成。嘉義縣因漁業災損認定困難度高，勘查率只有79％。農委會表示，對受災農民的現金救助總數8.7億餘元，預計9月底前全數發放。

農委會指出，受災地區各級政府查報農業災情，農業產物（農漁牧）總損失8億7199萬元，以嘉義縣4億6281萬元（占53％）最多，台南市2億2537萬元（26％），高雄市1億929萬元（13％）、雲林縣5802萬元（占7％）、屏東縣1135萬元（占1%）較為嚴重。彙整各鄉鎮區公所受理申請災損戶數達5萬2206戶，完成勘災的有4萬6748戶，其中符合救助戶數為3萬4438戶，發放金額達5億3700多萬元。

這次水災以漁產損失最嚴重，估計損失3億9563萬元。至9月20日，總計受理救助申請4840戶，各公所已完成勘災3025戶，勘查率約63％；已核撥計562戶，救助金5300多萬元。

其次為農產損失2億6254萬元，總計受理4萬7078戶，各公所已完成勘災4萬3435戶，勘查率約92％；已核撥計1萬3580戶，救助金2700多萬元。畜牧業損失達1億8895萬元，總計受理288場，各地公所已完成勘災287場，勘查率約99％，已核撥計44場，救助金800多萬元。

各縣市就本次災害現金救助辦理情形，高雄市受理4442戶，勘查率99％；台南市受理1萬849戶，勘查率96％；屏東縣受理3960戶，勘查率96％；雲林縣受理戶數最高，達2萬1090戶，勘查率89％；嘉義縣受理1萬1862戶，勘查率較為落後僅79％。主要係該縣養殖業嚴重受創，認定條件較為複雜，已受理2029戶，而目前勘查率僅32.6％所致。

農委會說，行政院長賴清德長於受災地區勘災過程表示，有關農業災損現金救助發放，應本著「從簡、從速、從寬及從優」原則，任何農漁牧災損，均應以最快速度協助農民申請救助。針對相關縣市政府申撥救助金案件，儘量隨到隨辦，迅即將救助金電匯公所公庫轉發受災農戶，以期能於9月底前撥付完畢，協助受災農民儘速復耕、復養。

(中時 )