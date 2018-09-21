桂綸鎂閃「伴侶」話題 曬黑變瘦短期不想再監製

2018年09月21日 19:53 中時 潘鈺楨

百優精純乳霜發起30周年義賣活動。（資生堂提供）

擔任資生堂（SHISEIDO）百優精純乳霜代言人的桂綸鎂，21日替上市30周年活動站台。她自國片《德布西森林》後多在大陸拍片，雖沒有在台發表作品，但首度擔任電影監製的短片《小死亡》將在雄影首映，有沒有詢問伴侶意見？她一聽到「伴侶」馬上機警閃掉：「你說好朋友嗎？我有問易智言導演啊！」

桂綸鎂私生活低調，向來不會公開回應感情問題。不過若問電影她倒是侃侃而談，提到首當監製，她直言短期內不想再體驗，「我從小數學就不好，為短片不管是申請輔導金、爭取輔助都是親自做PPT、上台簡報，還要掌控預算。」認為還是拍片容易，向台灣導演喊話「來找我吧」！

她最近在大陸拍《百日焰火》導演新作《南方車站的聚會》，與胡歌、廖凡、萬茜合作，2月底就去體驗武漢生活、為戲曬黑皮膚、瘦身3公斤，如何曬得均勻漂亮？她害羞說：「就是......脫光曬囉。」

資生堂百優精純乳霜自1988年台灣正式發售後，30年來深受台灣女性喜愛，經歷1998年的強化配方，添加革命性成分：生化賦活複合物，為L-羥脯氨酸與超級生化酵母精華以及覆盆子萃取精華的複合成分，另也添加玫瑰蘋果葉精華，可保護彈性纖維。此外添加的資生堂經典保濕成分超級生化醣醛酸N，能幫助肌膚保濕，提高水分維持健康的肌膚刻面，訴求預防提早老化，維持肌膚刻面的豐盈飽滿，25歲就可開始使用。

這次資生堂百優於30周年義賣活動特別聯手勵馨基金會幫助受暴婦女「趁早實現理想生活」，推出限量200組之「百優美麗趁早特惠」組合，並將禮盒義賣所得將全數捐贈予勵馨基金會之外，更加贈百優與勵馨基金會共同設計環保帆布提袋。

(中時 )