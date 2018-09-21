泰BL劇《一年生》9鮮肉襲台 明在台二度會粉絲

《一年生》9位小鮮肉抵台，吸引300多名粉絲接機索簽名。（范揚光攝）

友善列印
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泰劇《一年生 Sotus the series》大紅，繼今年3月見面會，今天下午4點要在台北國際會議中心舉行見面會安可場，創下海外藝人半年內二度來台記錄。9位小鮮肉Singto、Krist、Oaujun、Fiat、Guy、Nammon、New、Off、Gunsmile昨中午抵台在機場掀起轟動，除了飛機上粉絲50多人、海關裡簇擁民眾近百人，9人在機場大廳約被300名粉絲包圍，形成「一大坨人」緩慢移動奇景。

9位小鮮肉列隊讓媒體拍攝，大方與粉絲玩起貼臉自拍，成員用中文說：「大家好，我愛你們！」不只與粉絲握手還親自接下卡片、花束、禮物。9位小鮮肉首次一起赴海外工作，覺得很像畢業旅行，相當開心，事前還在泰國進行秘密彩排，計畫今天呈上特殊表演回饋台粉。

男男戀BL劇成為近年泰劇風潮，前年播出的《一年生》堪稱BL經典代表，劇中大一學弟頻對學長放送撩人對白，讓學長害羞地不知所措，去年12月火速推出第2季《一年生2 Sotus S》，9位演員因此爆紅。

《 Sotus S ENCORE Fan Meeting in Taipei 》一年生2台北見面會-安可場

活動時間：2018/9/22 (六) 4:00 PM

活動地點：台北國際會議中心大會堂（TICC）

票價：NT$5,200 / NT$4,200 / NT$3,200 / NT$2,200

(中時 )

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