攜程攜手聯合國開發計畫署 升級旅行安全服務

2018年09月21日 20:22 中時 陳柏廷

去年大陸出境遊客數量突破1.29億人次，但出境遊市場熱絡的背後，也面臨更多旅遊安全問題。大陸攜程集團攜手聯合國開發計畫署等機構，共同實施「旅行安全‧負責任的旅行」專案，幫助遊客降低旅行風險。

本月10日聯合國開發計畫署駐大陸代表處國別主任文靄潔、攜程集團CEO孫潔、中國國際經濟技術交流中心副主任張翼、中國旅遊研究院副院長李仲廣等共同出席專案發布會。

孫潔強調，用戶旅行安全是攜程最為關注的服務因素。通過與聯合國開發計畫署等機構合作，各方將在旅行安全和可持續旅行領域實現優勢互補，打造共享安全知識與救助平台。

文靄潔則指出，一直以來，我們充分利用全球網路和發展經驗，支持各國制定應對發展挑戰的解決之道，減災、減貧、善治及能源與環境方面是重點關注領域。這個項專案推出，使聯合國開發計畫署在災害風險管理等方面得到新啟示。

「安全旅行‧負責任旅行」項目，將通過資訊服務平台創新和災害風險訊息管理，為出境遊客提供災害預警和人道主義救援等方面的支援，並提升遊客「負責任旅行」的自我意識。

項目合作方表示將沿著四個面向建設。一、通過災害風險資訊服務平台的創新示範性作用，整合一帶一路沿線試點國家的災害風險資訊，提升安全旅行。二、建立多方參與的人道主義救援協調機制；三、實施研發計畫，提供創新解決方案；四、提高民眾對負責任旅行的認識。

(中時 )