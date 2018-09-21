中國進入飽食時代　民眾面臨新健康危機

2018年09月21日 20:37 旺報 孫曜樟

大陸華夏微生態營養與健康研究中心與中國農業大學食品科學與營養工程學院；日前在湖南省長沙市舉辦首屆華夏微生態產學研研討會，中國農業大學食品科學與營養工程學院副院長江正強指出，中國進入「飽食」階段後，代謝性疾病高發，現在人們吃得好、多、精，而大城市工作的白領階層逐漸習慣於西餐化和外食化，更大增加了心血管疾病、「三高等代謝性疾病（慢性病、現代病）的患病概率。

江正強教授表示，改革開放後民眾生活條件大大改善，由饑餓時代進入飽食時代，正面臨新的健康危機。由於攝入營養過多，引起肥胖、心血管疾病、癌症、三高（高血壓、高血脂、高血糖）等代謝性疾病（又稱慢性病）。統計資料顯示，國內慢性病發病人數約3億左右，已經成為嚴重的公共衛生問題。

江正強表示，上世紀80年代，我國10多億人口中只有不到千萬人患糖尿病，如今，中國患病人數達1.14億人，目前是全球第一大糖尿病患者國家，其中20歲以上成年人糖尿病比例達10%，中青年糖尿病患者增速已經超過老年人。

在江正強看來，慢性病和健康問題中，飲食既是其發生發展的重要因素，也是預防及改善的有效手段，其實，七成左右的慢性病是吃出來的，以前人們的認識是老了才會患這些病，其實不然。大多數人患病都是在60歲以前的工作階段，甚至更早的時候。比如說，國內大城市化的趨向明顯，年輕人求職上崗基本上都是會點外賣或者在中西餐廳飲食。講求口味刺激和偏肉食富營養的西餐化模式，讓人容易處於亞健康狀態。

江正強說，在2017年，中國恩格爾係數為29.3%，慢病高發已占人口總死亡率的86.6%，已經影響到了中國經濟和社會的可持續發展。國家提倡大健康計畫，發展大健康產業的重要前提，就是轉變傳統的醫療產業發展模式，即從單一的救治模式，轉向「防、治、養」一體化模式。其中，飲食佔著極重要作用。

(旺報 )