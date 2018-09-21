台灣電玩IP進軍日本動畫 17公斤真劍現身《軒轅劍・蒼之曜》首映會

2018年09月21日 20:21 中時 潘鈺楨

「軒轅劍之父」大宇資訊總經理蔡明宏、智寶國際開發總監徐小瀧啟動儀式。（威視提供）

擁有千萬玩家的華人經典遊戲《軒轅劍》，遊戲IP擁有超高人氣，其中電視劇《軒轅劍天之痕》邀來胡歌、劉詩詩、唐嫣演出，創造極高收視率。今年《軒轅劍》遊戲IP再創台灣先例，耗時四年打造的《軒轅劍・蒼之曜》成為台灣遊戲IP動畫史上首部進軍日本的作品，21日在信義威秀舉辦動畫《軒轅劍・蒼之曜》首映會，作品由水樹奈奈、釘宮理惠、松崗禎丞聯合獻聲，錄製影片向台灣的觀眾打招呼。

水樹奈奈飾演女主角苻殷、釘宮理惠飾演苻殷的妹妹苻寧、松崗禎丞為男主角蒲釗配音，水樹奈奈透過影片表示：「每週都欲罷不能的期待拿到新的台本，很在意接下來的發展，雖然苻殷可能會跟王道動畫的主角有些不一樣，但在她心中有她自己的正義，那並不是靠戰鬥才能得到的」；釘宮理惠透露：「符寧是個內心很柔軟又很直率，總是希望可以想什麼就做什麼，在演出過程中最困難的事，面對姐姐苻殷的溫柔，一方面很開心，一方面也覺得很厭煩，就像是正好到了反抗期年齡的孩子，情緒的拿捏分寸很困難，是個內心很細膩的角色」

松崗禎丞則表示：「《軒轅劍‧蒼之曜》是我至今演出過的作品中，很少見的作品類型，蒲釗常常在錄製現場被大家嫌棄是差勁的男生呢。」水樹奈奈則是回應:「蒲釗真是個典型的差勁男生呢？玩弄著女孩子，真是個糟糕的傢伙。」

首映會現場不但有展出珍貴手稿、由高顏質Coser 華麗扮裝《軒轅劍・蒼之曜》的主要角色苻殷、苻寧、蒲釗與少女皇帝，邀請到「軒轅劍之父」大宇資訊總經理蔡明宏、智寶國際開發總監徐小瀧共持重達17公斤的軒轅劍為《軒轅劍・蒼之曜》做啟動儀式，宣告《軒轅劍・蒼之曜》將於10月1日深夜(日本時間10月2日凌晨2點20分)在日本東京電視台首播，兩岸三地也會同步播映的好消息。大宇資訊總經理蔡明宏感性表示：「很感動所有玩家粉絲們的支持，《軒轅劍》才能一路發展到今天，《軒轅劍・蒼之曜》在籌備四年下，終於要展現在兩岸三地的觀眾面前，現在的心情其實是非常緊張」編劇高山克彥代表導演渡邊浩來台出席首映會，用中文和現場粉絲打招呼，親和力十足。

《軒轅劍‧蒼之曜》是描繪著連接到《軒轅劍》系列12部作品中擁有高人氣的《外傳 蒼之濤》（2004年）故事的作品。上古十大神器「太一輪」，因在其刻上了「太白剋太辰」，使得歷史產生了巨大的變化。太白帝國由於量產『機關獸』，並用其強大的武力掌握了神州大地。但野心無垠，太白帝國為了追求比神州大地更遼闊的版圖，意圖取得天下。時為太白曆99年。太白帝國疆土底下烽煙四起，天下各地都持續著帝國與反抗軍的戰鬥。在用古代動力驅動的帝國戰鬥裝置「機關獸」面前，一名反抗軍少女手持傳說中神器之一「軒轅劍」挺身而出。而那時，少女的青梅竹馬少年卻淪為帝國的奴隸。命運使然，即使少年的聚落曾被襲擊，他仍然無法自拔地深陷於機關術的魅力之中。在歷經了生離死別各種造化之後，兩人皆以為與對方生死相別卻又重逢時，眾人的命運，也盡被捲入了歷史的滾滾浪濤之中。於此，承襲了《軒轅劍》遊戲世界觀的原創故事情節，在機關獸以及神秘的古代神器所編織出的戰鬥、與被歷史洪流所戲弄的年輕人們的命運交錯下，《軒轅劍‧蒼之曜》就此展開。《軒轅劍・蒼之曜》將於10月1日在兩岸三地播出，實際播出時間以官網公告為準。

(中時 )