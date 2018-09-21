民調落後柯P 丁守中：全力以赴爭取逆轉勝

2018年09月21日 20:23 中時電子報 綜合報導

圖片來源：丁守中辦公室 提供

年底台北市長選戰日趨白熱化，針對部分民調顯示仍落後現任市長柯文哲，國民黨北市長參選人丁守中說，民調有時候拉近、有時候拉開，這些都做參考，沒有到最後不做決定。只是結果顯示民進黨基本上在暗助柯文哲，沒有全力為黨提名候選人姚文智動員輔選。但他面對中央執政的民進黨，以及握有市府龐大行政支援的現任市長，絕對全力以赴，發揚中華隊精神，有信心爭取最後的逆轉勝。

丁守中今天前往國民黨中央黨部參加「台灣影視界挺丁守中後援會」成立大會前做以上表示。由於部分民調顯示姚文智支持度僅剩8%，丁守中解讀，姚文智已成民進黨犧牲打暗助柯文哲的籌碼，所以他面對的是一個鋪天蓋地、運用現任執政優勢的柯文哲在競選，還有民進黨政府暗助，選情確實非常艱困。

至於對柯文哲在青年選票大勝，丁守中則說，許多年輕人雖然支持柯文哲，但大家應該認清，大力支持柯文哲，薪水、就業機會有增加嗎？有擺脫低薪窮忙嗎？應認真思考這些問題。

目前台北市選舉是否呈現藍綠都失靈、只剩下柯文哲一枝獨秀的狀況？丁守中表示，那是因為大家還沒認清柯文哲基本上就是墨綠，同時大家對柯文哲也不必期待太深，因為柯文哲執政，大巨蛋搞不定，公宅政策跳票，就連柯家正對面的92年東門市場也沒改建，要如何期待柯文哲可改變台北。

但丁守中也強調，他現在爭取的不只是各自陣營選票歸隊，更要以好的政策願景與執行力，強有力團隊的執行力，爭取中間選民支持，也會讓選民了解他的市政執行力。

(中時電子報)