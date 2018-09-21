花蓮青年住宅訂金下殺10萬 即日通知備取戶繳納訂金

位於花蓮新城鄉的花蓮青年住宅，第一棟進度已接近完工，最快今年底完工。（張祈攝）

友善列印
中時
花蓮青年住宅外觀設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）
花蓮青年住宅外觀設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）
花蓮青年住宅內部設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）

花蓮縣政府在新城鄉推花蓮青年住宅，總計7棟共809戶，共開放700戶供民眾抽籤搶購，A棟目前主體結構已完工，進入裝潢階段，最快年底完工，其餘6棟也在進度內持續進行，只是訂金繳納部分遲遲無法按照進度前近，即便訂金至50萬「下殺」至10萬，正取戶也僅有兩成繳納，縣政府建設處指出，將開放600戶備取戶繳納訂金。

花蓮青年住宅一波三折，原計畫2年半完工，但遇到4次流標，總算在去年12月順利動工，預計今年底完成第1棟，比預期進度落後一大截，買氣也受到影響，第一期抽籤共有4705人，經審查後分為正取、備取各600名，但因工期一再延後，一度訂金退光光。

花蓮青年住宅共分為651戶住宅戶，每戶20坪，售價250萬、158戶店面戶，每戶17、18坪，售價320萬及370個停車位，僅開放700戶認購，剩下的109戶則保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

建設處長鄧子榆指出，為降低民眾負擔，提高民眾購買意願，住戶、店面訂金從原本的2成分別為50萬、64萬，下降為10萬、12萬，目前600名正取戶僅167人繳納，未繳納者視同放棄，剩下的空間則開放給備取戶繳納。

縣府分析可能與貸款不確定性、已無需求等因素有關，近期將通知800名店面、住戶備取戶繳交訂金，若仍不足，則將原本登記戶中再度抽出第二備取戶，鄧子榆說，以原本4000多戶登記來案，青年住宅仍有其需求性，未來會加強行銷，加上網路上已公布設計圖，讓民眾有更多資訊可參考。

(中時 )

台大急診醫師：只花１秒就決定不… 6產品維持下架 亞培致歉：配合政…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。