花蓮青年住宅訂金下殺10萬 即日通知備取戶繳納訂金

2018年09月21日 20:37 中時 張祈

花蓮青年住宅外觀設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）

花蓮青年住宅外觀設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）

花蓮青年住宅內部設計圖，今年6月公布於縣府網站。（張祈翻攝）

花蓮縣政府在新城鄉推花蓮青年住宅，總計7棟共809戶，共開放700戶供民眾抽籤搶購，A棟目前主體結構已完工，進入裝潢階段，最快年底完工，其餘6棟也在進度內持續進行，只是訂金繳納部分遲遲無法按照進度前近，即便訂金至50萬「下殺」至10萬，正取戶也僅有兩成繳納，縣政府建設處指出，將開放600戶備取戶繳納訂金。

花蓮青年住宅一波三折，原計畫2年半完工，但遇到4次流標，總算在去年12月順利動工，預計今年底完成第1棟，比預期進度落後一大截，買氣也受到影響，第一期抽籤共有4705人，經審查後分為正取、備取各600名，但因工期一再延後，一度訂金退光光。

花蓮青年住宅共分為651戶住宅戶，每戶20坪，售價250萬、158戶店面戶，每戶17、18坪，售價320萬及370個停車位，僅開放700戶認購，剩下的109戶則保留作為用地徵地時優先承購戶或未來公共建設所需的拆遷安置戶。

建設處長鄧子榆指出，為降低民眾負擔，提高民眾購買意願，住戶、店面訂金從原本的2成分別為50萬、64萬，下降為10萬、12萬，目前600名正取戶僅167人繳納，未繳納者視同放棄，剩下的空間則開放給備取戶繳納。

縣府分析可能與貸款不確定性、已無需求等因素有關，近期將通知800名店面、住戶備取戶繳交訂金，若仍不足，則將原本登記戶中再度抽出第二備取戶，鄧子榆說，以原本4000多戶登記來案，青年住宅仍有其需求性，未來會加強行銷，加上網路上已公布設計圖，讓民眾有更多資訊可參考。

(中時 )