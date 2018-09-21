首屆《福斯原創坊》評選結果 徐瑞良、李念修劇本獲開發

2018年09月21日 20:31 中時 潘鈺楨

4位評審與5位學員合照。（福斯提供）

福斯傳媒集團亞洲區（FNGA）21日在晶華酒店舉行記者會，宣布將和參與《福斯原創坊－2018台灣》的《河北台北》導演李念修、《我的告別式》導演徐瑞良，優先簽下劇本開發合約。

對於自己的作品入選，徐瑞良說：「我們一直在找創作的『方法』，這次看到一條被反覆用過而且熟練的路徑，可以讓每個人用自己的樣子，去走出一條新的路，而我們才剛始。」發著高燒報病前來的李念修，對於作品可以獲著青睞很是訝異，她說到整個學習過程其實很長也很扎實，常常得在自己忙於工作時，還要努力完成評審要他們交的作業，印象深刻的是有一堂課要大家寫大綱，因為台灣的電視製作過程一集的大綱其實一頁就能完成，但卻被要求寫出六到七頁，讓她第一時間不禁冒出髒話，不知道如何下筆，但後來透過這樣的學習過程，才知道為何美國一套戲劇可以一播就是十年，遠勝宮廷劇的60、70集。

FNGA高級副總經理暨華語娛樂及原創節目主管嚴嘉念表示《福斯原創坊》是福斯傳媒集團一直以來持續在執行的計畫，這次卻是第一次在亞洲區進行，就是看上台灣擁有多元文化、包容性強，而且擁有很多優秀的創作人才。原本預計今天記者會上只先公布一位優先開發者，但昨天進行最後評選時，學員們的認真投入，讓評審們感動的又哭又笑，經過一番激烈討論後，最後由嚴嘉念與福斯傳媒集團台灣區副總經理暨華語娛樂主管劉慧婕一起宣布將同時優先開發李念修的《廢柴吉他手》以及徐瑞良的《第四名被害者》兩個劇本。

福斯傳媒也表示除了這兩位的作品將優先開發，其他三位的作品也很優秀將陸續開發，讓台灣的優秀作品可以透過福斯傳媒傳達到世界各地。

(中時 )