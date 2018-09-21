李宗瑞電影男主角公布 38歲港星壓力大如身陷地獄

2018年09月21日 20:45 中時 潘鈺楨

翻拍淫魔李宗瑞案的港片《有罪》去年4月開機，電影已完成將在11月上映，導演魯宗岳21日帶著與神秘男主角出席：前香港TVB演員陳少邦。他表示拍攝歷經很大壓力，「可能沒人有膽量去拍，他說沒關係，讓我去拍，很有挑戰性、話題性，有很大挑戰，沒有人敢去，我就去，希望（電影）出來以後大家評論我演得好不好。」他坦言拍攝時是「天堂與地獄」交錯，睡不著，拍完以後什麼都不能說。

他在《有罪》中不叫「李宗瑞」，以導演名字「魯宗岳」為名，導演說原本就沒有一定要用「李宗瑞」這個名字，有一些法律問題，有一些壓力、負面效果，希望電影達到教育性意義、關注議題，既然大家在乎名字那我就用自己的名字，就不會再有爭議。陳少邦不熟李宗瑞事件，只看過新聞報導，覺得具有電影拍攝條件，是個大的社會議題。他在電影裡有全裸演出，跟多位女星有床戲，本擔心家人反應，但老婆比他有信心，說：「沒問題去拍吧！受不了大不了不看。」

電影以「京城四少」為故事所以除了李宗瑞案件，還集結明星劈腿、官二代車禍、黑幫殺警案。台灣演員曾志豪演政府官員官二代，巧巧扮演魯宗岳繼母。電影在台灣取景。最初拍攝時沒想到有這麼多麻煩，很多障礙阻撓，民眾檢舉、台灣演員工作人員抵制不接案，「落跑很多，自己會出來演黑幫大哥是因為演員跑掉。」但他認為這部電影不是深挖李宗瑞個人，「對他這個人不感興趣，不然就是教唆犯罪了。」他身邊有很多富二代玩得比李宗瑞更兇，暴露視頻只是事件爆發，還有很多社會問題要解決。

電影去年9月拍完，花了5000萬台幣，將於今年11月11日(光棍節)在香港上映舉行首映禮，正在爭取台灣同步上映。

(中時 )