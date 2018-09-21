6產品維持下架 亞培致歉：配合政府後續行動

2018年09月21日 21:10 中時 林周義

亞培6款產品「原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力HN」自7日預防性下架後，食藥署今（21日）宣布，該6款產品維持下架，待新製程才開放進口。亞培公司今向消費者致歉，並表示配合政府部門的後續行動，以確保產品符合要求。

聲明稿內容如下：

有關衛生福利部食品藥物管理署針對本公司包括「亞培原味安素」、「腎補納」、「普寧勝」、「管灌安素」、「健力體」及「愛美力ＨＮ」六項237ml鐵罐罐裝營養產品零星發生內容物質地不一現象一事的最終報告結果，亞培說明如下：

三十多年來，亞培在台灣致力於提供消費者最高品質的營養產品，對於品質和誠信，是我們不變的堅持。

依據在地主管機關台北市衛生局所進行的產品抽檢結果，以上六項產品沒有異常，且符合相關衛生標準。我們會持續兢兢業業，把消費者的健康與安全視為最重要的事。

針對此次事件，亞培已就微量產品發生質地不一的原因加以調查（客訴率為百萬分之二十，0.002%），並採取必要行動全力進行解決。針對這次事件造成消費者的不安與疑慮，深深地表達我們的歉意及關懷。

有關新產品上架，經中央主管機關衛福部食藥署釐清相關疑慮後，我們方會盡快進行，並在上架前完成新增的自我管理產品檢驗，確保上架產品均符合最高品質的要求。

我們定當配合政府相關部門的後續行動，以期讓此一事件盡速落幕。消費者的健康與安全，始終是我們最重視的。我們也將持續為消費者解決產品相關疑慮，建請消費者撥打亞培免付費專線0800-036-688或寄送電子郵件至customerservice@abbott-nutrition.com.tw跟我們聯繫。

美商亞培股份有限公司台灣分公司

2018.09.21

(中時 )