安以軒笑虧老公管很大 連穿這個也管

2018年09月21日 20:56 中時 洪秀瑛

安以軒胸前有薄紗蓋住。（緯來提供）

安以軒今天收到「小叮噹」生日蛋糕，大夥提前幫她慶生。（緯來提供）

劇中年輕時期及當上皇后之後霸氣模樣。（緯來提供）

安以軒21日為緯來古裝劇《獨孤天下》從澳門返台出席記者會，她一襲黑藍色深V華服，拍照時還刻意裝酷，重現獨孤皇后氣勢。她胸前性感，但多一層膚色薄紗遮住，她坦言擔心老公、澳門德晉集團CEO陳榮煉不開心，笑虧老公像管教女兒一樣管很大，連平時穿短牛仔褲都會被念，會說：「妳現在是陳太太。」

結婚1年多的安以軒，目前以家庭為重，如果有戲分太多、耗時太長的戲約，她暫不考慮，因沒辦法接受跟老公分開超過2週。不過她喜歡接台灣的工作，這次工作1天就可以跟老公請7到10天的假，還可以跟奶奶共度中秋節，讓她很開心。她29日將過38歲生日，她說老公的奶奶不久前享嵩壽104歲，所以今年生日會低調過。

她在《獨孤天下》是女二卻仍接拍，她解釋當時正值熱戀期，希望不要拍太久，加上角色顛覆以往柔弱形象，「那時候老公也剛好跟我求婚」。她戲裡外都霸氣，但婚後變了個人，和老公吵架願意讓步，關鍵在於有次吵很凶，他老公心情受影響，跟她說「心情不好就會影響判斷力，可能會因此損失很多錢」，她擔心老公幾10年的事業毀於一旦，自此學當溫柔小女人。

安以軒劇中演皇后很威風，但她笑說自己是皇后服飾是「派大星」頭，走出門會卡住、進車子也撞到，上妝、下妝都很費時，笑稱是凶器，常常打到別人。記者會現場玩測字，安以軒選到的愛情運勢是下個月桃花很旺，往西方走會遇到心動的對象，她一聽就驚訝地說「是我的桃花還是我老公的」？更擔心是老公的桃花，一聽是她自己，笑稱「那不能讓我老公知道，不然會管很大」。

劇中，她與徐正溪「半壺CP」的形象受到觀眾喜愛，被封為隱藏版男女主角，安以軒說，很意外也很開心，但步入婚姻後，她傾向於跟鄒廷威那種平凡守護的愛情，這次接戲也讓很過癮，終於可以欺負人了。

劇中她收拾自己的心機妹曼陀（李依曉飾演），也讓影迷很過癮，安以軒說，她自己也好希望有這樣一個大姊，不過現實生活中，她自己是長姊，演出這部戲放大了自己真實中的性格。為了能狠狠的欺負李依曉，在片場她還故意保持距離，免得下不了手。《獨孤天下》將於26日起，週一至週五晚間8至10點在緯來戲劇台播出。

(中時 )