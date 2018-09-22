雲林》公園當競選總部全國唯一

2018年09月22日 07:06 中時 許素惠

雲林縣台西國小校長戴進隆辭職選鄉長，連競選總部都很另類，是荒地整理的公園。（許素惠攝）

雲林縣台西國小校長戴進隆（左二）辭職選鄉長，整理荒地成招待所，成為鄉親泡茶聊天的好所在。（許素惠攝）

旗海飄揚、偌大看板，這是典型的競選總部，雲林縣台西國小校長戴進隆辭職選鄉長，顛覆傳統把一處髒亂不堪的荒地打造成競選總部，蚵殼、蚵棚、浮球是主元素，洋溢海口風情，妝點花草、雕塑、牛車等，其實是花園，但命名「傻瓜招待所」，低調而親民。

50歲的戴進隆放棄高薪及數百萬退休金辭職參選，被笑是傻瓜，整頓荒地，把近50萬元花在別人土地上，也被母親叼念是「憨子」，所以很另類的競選總部因而得名。

沒有鮮明的旗幟飄飄，也沒有龐大的個人競選看板，戴進隆的競總和一般鄉間村落的口袋公園沒兩樣，完全融入常民居住環境中，蚵架、蚵殼、蛤貝、牛車、風鼓，全是在地漁村農鄉俯拾可得的素材，加上親手植栽、搭建的花木、涼亭，還有好友贊助的雕塑、牛車，成為鄉親納涼泡茶的好所在。

「這不是競選總部！」戴進隆如此定義，他期待鄉親從髒亂廢地變成美麗花園的過程中，覺察只要有心，台西也可以如此翻轉變好。

戴進隆標榜超越黨派，願景是打造台西成為幸福文化的藍色觀光海鄉，秉著不插旗、不造勢、不買票、不攻擊的4不原則參選，強調鄉親的情感是他唯一的後盾，希望年輕人多多站出來為家鄉發聲。

(中時 )