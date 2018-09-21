台北》姚文智民調居然拿第一 宅神忍不住譴責吳子嘉

2018年09月21日 21:09 中時電子報 黃麗蓉

台北市長選舉最新民調，台北市長柯文哲為34.6%，國民黨丁守中23.5%，民進黨姚文智則以11.1%落居第3。宅神朱學恒在政論節目上指出，在「台北市選舉最不希望誰當選」這項民調，姚文智居然壓倒性的拿到第一，讓朱學恒忍不住譴責媒體人吳子嘉。

朱學恒指出，柯P這次民調34.6%，領先丁守中11.1%，姚文智就是柯文哲減丁守中之後剩下的11.1%，所以這次連未表態的數字，通通都減少了。民眾也覺得選舉快到了，漸漸可以說實話了，朱學恒忍不住譴責美麗島電子報董事長吳子嘉說，他竟滿足姚文智的夢想，給他做個第一出來，這個第一，就是「台北市選舉最不希望誰當選」，姚文智竟壓倒性的拿到27.3%！

朱學恒在政論節目《年代向錢看》點出，從「台北市選舉最不希望誰當選」這項民調整個細節來看，《美麗島電子報》預測了一個大難將臨的狀況，就是民進黨在台北市的反感度，真的很不好看，民進黨連續7月到9月都是接近5成，將近一半的數字。而它的好感度都在持續降低當中，7月時調查25.2%，有四分之一，到9月只剩下21.2%，僅五分之一。

朱學恒強調，在這狀況之下，民進黨可能要思考一下，台北市的民眾為什麼這麼討厭你們，討厭到姚文智居然是最不想讓他當選的第一名，討厭到姚文智的支持度竟只有11.1%。

(中時電子報)