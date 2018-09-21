桃園》國民黨指遭鄭文燦文宣切割？ 民進黨：學聖在哪裡？

2018年09月21日 21:32 中時 甘嘉雯

身兼民進黨議會黨團書記長的楊家俍指出，街頭上鮮少出現國民黨桃園市長參選人陳學聖的看板，連黨籍市議員都沒放上，還要大家猜猜「學聖在哪裡」。（甘嘉雯翻攝）

陳學聖表示，自己並非偶像明星，且市民要的是政見，看板盡量以文字為主。（甘嘉雯翻攝）

民進黨桃園市黨部日前刊登平面文宣，宣傳黨籍提名市議員參選人，卻遭國民黨桃園市長參選人陳學聖陣營指稱，文宣是鄭文燦意圖與民進黨切割最有利的證據，此說法遭民進黨議會黨團書記長楊家俍打臉，他還秀出一張圖「大家來找碴，學聖在哪裡？」

楊家俍表示，文宣由市長鄭文燦出面，以「超越對立、翻轉桃園」為主題，但不過陳學聖陣營卻指出，民進黨文宣上斗大標題「超越對立、翻轉桃園」，言下之意就是超越黨派，試圖模糊焦點、混淆試聽，鄭市長分明要與民進黨做切割。

「這會不會太牽強？」楊家俍表示，以平鎮為例，路口只見黨籍市議員自己的看板，不見與陳學聖合影，「到底誰切割誰？」，他還希望「大家來找碴，學聖在哪裡？」

陳學聖表示，自己看板數量不多，其一主因是看板費用不斐，團隊資源有限，為減少資源的浪費，盡量以勤跑代替，不過部分看板遭市府單位關切，原先承諾可掛的地點，最終反而都不願意提供，因此目前多以電子看板為主。

(中時 )