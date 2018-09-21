搶中秋連假商機 麗寶賽車場推「中秋卡路里Get Out」專案

麗寶國際賽車場推出「中秋卡路里Get Out」專案。（圖／麗寶）

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搶攻中秋連假商機，麗寶國際賽車場推出「中秋卡路里Get Out」專案，自9/21至9/24開卡丁、玩VR都有優惠折扣，且限量贈送「全家便利商店」獨家販售的「鮮乳坊 鮮乳優格」！

麗寶表示，卡丁優惠方案，包含「玉兔愛你999」競技卡丁Parolin一車999元、「不來嫦娥森77」雙人座卡丁CRG一車特價799元。

「第1屆麗寶Formula盃極速征服者賽道爭霸賽（VR賽車比賽）」預賽進入最後一周，報名費300元能開10分鐘，還能獲得卡丁優惠券1張。此外，麗寶Formula引進歐美爆紅節奏光劍遊戲「Beat Saber」，超過200首的音樂、讓民眾舞動全身！

今年中秋假期，麗寶國際賽車場與鮮乳坊合作，只要購買卡丁方案（純開卡丁或搭配各式套票）、參與麗寶Formula盃極速征服者賽道爭霸賽（VR賽車比賽），甚至只要憑麗寶樂園票根，就能兌換一杯新上市的鮮乳優格，每日限量供應，100％鮮乳發酵，無添加糖清爽無負擔。

麗寶表示，鮮乳坊是唯一獸醫師自創的鮮奶品牌，其白色革命的力量，與麗寶國際賽車場對於賽車產業以及兒童交通安全教育的熱忱相同，愛是唯一的添加，雙方未來還有更密切的跨界合作。

此外，麗寶國際賽車場9月份推出軍教警消優惠方案，「風洞、競技卡丁Parolin、VR賽車」一次玩透麗寶國際賽車場，只要1549元；競技卡丁Parolin兩車優惠1,200元；雙人座卡丁CRG兩車只要1,000元，軍人、教師、警察、消防員，持證明文件即享有此優惠！

(工商 )

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