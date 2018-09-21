德國聯邦審計署：退休總統們太燒錢了！

2018年09月21日 21:40 中時 王嘉源

王嘉源／綜合報導

德國之聲中文網21日報導，德國聯邦審計署在一份審計報告中批評說，為德國前總統制定的報銷條款過於慷慨，退休後總統自動享受著終身報銷各種費用的待遇。

據《畫報》報導，德國聯邦審計署認為，德國前總統享受的待遇不合理，也不符合經濟原則。首先，卸任總統辦公室的設置和維護費用，與其用途完全不成比例。每位卸任總統每年為此花費90萬到230萬歐元（約台幣3243萬到8286萬元）。比如，某一位前總統的辦公室面積為268平方公尺，每年租金高達8.9萬歐元。而這些前總統每個月平均只有2.6天在辦公室，而且常常是辦理私人事務。

聯邦審計署因此呼籲聯邦議院，對聯邦總統退休後的待遇制定明確而嚴格的條例。

根據德國法律，卸任總統的旅行費用不應該由納稅人承擔。但聯邦審計署指出，事實上，總統府報銷了所有的旅行費用，包括前總統去朋友或妻子的生日聚會這樣的私人旅行以及「光顧休閒公園」。

此外，前總統還報銷昂貴的賓館費用。其中一個例子是，報銷一位女秘書一晚320歐元的賓館費用。

目前在世的德國前總統有三位，分別是高克（Joachim Gauck）、伍爾夫（Christian Wulff）和科勒（Horst Kohler）。

伍爾夫於2010年成為史上最年輕的德國總統，時年51歲。2011年底、2012年初，他被爆料曾在擔任下薩克森邦長期間利用職權之便獲取了大筆低息貸款，用於在家鄉漢諾威購置一間價值約50萬歐元的住房；伍爾夫甚至還致電《畫報》總編輯，威脅後者不得刊發爆料。面對全國媒體的指責以及司法機關的調查，伍爾夫在當年2月辭去總統職務。2014年，伍爾夫最終因證據不足被判無罪。

據德國之聲中文網去年4月報導，辭去總統職務的伍爾夫，目前每年能夠領取23.6萬歐元（約台幣850萬元）的榮譽退休金，此外還有一筆用於運營前總統辦公室的附加經費。前總統的收入與現總統的收入持平，而與總理梅克爾相比，甚至還要高出10％。

(中時 )