都是飛彈惹的禍！ 德國發生罕見沼澤大火

友善列印
中時

在德國，一大片沼澤地起火，已經燒了兩個多星期，數百人參與滅火。引發火災的是聯邦國防軍的一次飛彈測試，目前檢察機關已經介入調查。

德國之聲中文網21日報導，如今連德國氣象局的衛星圖片上，也可以看到煙柱。在下薩克森州埃姆斯蘭的梅彭（Meppen）地區，已經有8平方公里（超過1000個足球場的面積）受到火災影響。

火災從9月3日開始，起因是德國聯邦國防軍在第91軍事技術試驗中心的一次飛彈發射演習。另外，救火工作一開始進行得也不順利。預備消防車和備用設備都不適合用於沼澤火災。

根據「德國環境與自然保護聯盟」，大火已釋放了超過50萬噸的二氧化碳。據「明鏡在線」報導，大火可能釋放出高達140萬噸的二氧化碳，相當於德國14.4萬人一年的碳排放量。

在推特上，很多德國網友吐槽了聯邦國防軍及其設備。一位網友調侃說，聯邦國防軍肯定是沒想到，飛彈發射還能成功。另一位網友諷刺道：「我問了馮德萊恩女士（德國國防部長），聯邦國防軍在哪裡才能開戰啊。她說，在沼澤地最好，可以彰顯軍隊的實力。」

政界、環保界和當地居民的批評，可就不這麼婉轉了。他們對負責人提出了嚴厲批評，表示在沒有可用消防車的情況下，進行飛彈發射演習過於疏忽大意，特別是在如此乾燥的夏日後。

基民盟（CDU）在下薩克森州的議會黨團主席托佩費表示，聯邦國防軍應做出解釋，就為何在極端乾旱季節進行飛彈測試以及是否遵守了所有的安全規定。

一位網友在推特上寫道，「繼『士兵是殺手』這句（圖霍夫斯基的）名言後，如今推陳出新：『士兵是縱火犯』」。

埃姆斯蘭地區21日正式發出災難警告，並表示不排除對大施塔費爾恩村和小施塔費爾恩村的居民進行疏散。

當地媒體《中萊茵日報》報導，鑑於濃煙和焦味影響，當地政府建議居民關閉門窗，並建議在這方面比較敏感的人群盡量避免外出活動。

(中時 )

德國聯邦審計署：退休總統們太燒… 房價與股市帶動　美家庭財富淨值…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。