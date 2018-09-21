都是飛彈惹的禍！ 德國發生罕見沼澤大火

2018年09月21日 21:39 中時 諶悠文

在德國，一大片沼澤地起火，已經燒了兩個多星期，數百人參與滅火。引發火災的是聯邦國防軍的一次飛彈測試，目前檢察機關已經介入調查。

德國之聲中文網21日報導，如今連德國氣象局的衛星圖片上，也可以看到煙柱。在下薩克森州埃姆斯蘭的梅彭（Meppen）地區，已經有8平方公里（超過1000個足球場的面積）受到火災影響。

火災從9月3日開始，起因是德國聯邦國防軍在第91軍事技術試驗中心的一次飛彈發射演習。另外，救火工作一開始進行得也不順利。預備消防車和備用設備都不適合用於沼澤火災。

根據「德國環境與自然保護聯盟」，大火已釋放了超過50萬噸的二氧化碳。據「明鏡在線」報導，大火可能釋放出高達140萬噸的二氧化碳，相當於德國14.4萬人一年的碳排放量。

在推特上，很多德國網友吐槽了聯邦國防軍及其設備。一位網友調侃說，聯邦國防軍肯定是沒想到，飛彈發射還能成功。另一位網友諷刺道：「我問了馮德萊恩女士（德國國防部長），聯邦國防軍在哪裡才能開戰啊。她說，在沼澤地最好，可以彰顯軍隊的實力。」

政界、環保界和當地居民的批評，可就不這麼婉轉了。他們對負責人提出了嚴厲批評，表示在沒有可用消防車的情況下，進行飛彈發射演習過於疏忽大意，特別是在如此乾燥的夏日後。

基民盟（CDU）在下薩克森州的議會黨團主席托佩費表示，聯邦國防軍應做出解釋，就為何在極端乾旱季節進行飛彈測試以及是否遵守了所有的安全規定。

一位網友在推特上寫道，「繼『士兵是殺手』這句（圖霍夫斯基的）名言後，如今推陳出新：『士兵是縱火犯』」。

埃姆斯蘭地區21日正式發出災難警告，並表示不排除對大施塔費爾恩村和小施塔費爾恩村的居民進行疏散。

當地媒體《中萊茵日報》報導，鑑於濃煙和焦味影響，當地政府建議居民關閉門窗，並建議在這方面比較敏感的人群盡量避免外出活動。

(中時 )