台中林酒店與哈根達斯 首度聯名推法式午茶

2018年09月21日 21:56 工商 曾麗芳

「法式草莓千層酥」搭配以哈根達斯全新濃脆花生醬冰淇淋，口感超越味覺想像！（圖／林酒店）

台中林酒店與哈根達斯Haagen-Dazs首度合作聯名法式午茶，即日起至12/31於1樓林酒廊每日限量推出。3款法式甜點巧妙結合話題新品「濃脆花生醬冰淇淋」及經典口味「夏威夷果仁冰淇淋」，可任選一款非酒精飲品，每份239+10％。

台中林酒店表示，西點主廚林倍生精心設計出「草莓千層酥」、「紅酒洋梨伯爵」、「焦糖蘋果」3款法式甜點，搭配綿密香濃的哈根達斯濃脆花生醬冰淇淋，粒粒香脆的阿根廷花生口口濃郁香脆，甜鹹交錯的層次口感，每口都迸發幸福美妙滋味；另選用夏威夷果仁冰淇淋巧妙拌入原粒果仁，濃郁香滑、層層美味驚喜無比。

其中，「草莓千層酥」使用法國進口麵粉及天然奶油製作麵皮，以四折四次重複延壓麵皮與油心方式製成的拿破崙酥皮，搭配新鮮飽滿的草莓，結合以馬斯卡邦為主料製作的卡士達餡，呈現傳統經典的「法式草莓千層酥」。搭配以哈根達斯全新濃脆花生醬冰淇淋，與草莓千層酥的鹹甜交疊、香脆濃滑的口感超越味覺想像！

「紅酒洋梨伯爵」-紅酒與洋梨是法式甜點中最常搭配的組合，熬煮洋梨須經過一天浸泡，使紅酒滲入洋梨中心充滿酒香味，搭配唐寧皇家伯爵茶葉與比利時34%白巧克力製作，慕斯主題加上帶有濃郁的朱古力杏仁蛋糕組合搭配，以蒙布朗手法呈現。佐以哈根達斯經典的夏威夷果仁冰淇淋，濃郁的榛果口感帶給味蕾溫暖豐富的初秋風味，同步帶出整道甜品層次分明又口口驚喜的體驗。

(工商 )