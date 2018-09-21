東明相走路愛看妹？ 為作畫「男女都看」

2018年09月21日 21:45 中時 潘鈺楨

東明相熱愛繪畫，創作不輟。（東明相提供）

身兼畫家的演員東明相正在籌備果陀劇場《悲憫次神的兒女》演出，21日抽空替繪畫創作個展「異想世界」揭幕。此次展出主題包括「老娘系列」、「馬丁系列」與「動物系列」，東明相筆下的「老娘」華美細膩，身為男人，怎會如此懂女人？是否走在路上常常偷看女生？他笑說：「我男生女生都喜歡看！」認為「老娘」不只女性，也藏有許多男性特質。

東明相2014年筆下誕生「老娘系列」，以女性為題材，呈現女人堅持做自己「我就是我」的獨特自信。「老娘」富有中式古典韻味，穿得像是改良式旗袍，側邊若隱若現身體曲線，再加上叉腰睥睨，是女人自信的展現。

除了「老娘」，他還有另一主角「馬丁」。過去因為自身聽損關係，經歷各種挫折，因此誕生出不受屈服的「馬丁」角色。「馬丁」是為不折不扣的冒險家，內心深處相當勇敢，正是東明相的人生正解。

首次的「動物系列」傳達了人類與動物之間的情感，面對大自然與世界的同時，向生命學習，深掘原始內在深處的那份純粹，學習悲憐與謙卑。

「異想世界」東明相個展

展覽期間 Duration ｜ 2018.9.21-10.14

展覽地點 Venue｜ 亞億藝術空間 AHM Gallery

（台北市大安區敦化南路一段236巷31號6樓）

開放時間 Time｜每日13:00-19:00 (週一公休)

(中時 )