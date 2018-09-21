１８年前的西裝仍穿得下！ 他靠「燕麥代餐」還有這３招搞定

圖／林后駿

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中時電子報
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覺得減肥很難嗎？中華民國肥胖研究學會理事長蕭敦仁常跟病人分享的一句話就是：「複雜的事情簡單做；簡單的事情重複做；重複的事情認真做，你就是贏家。」

他自己就是這樣實行。方法是：每天的午餐白飯用燕麥取代。這個小動作，他已經持續了18年，體重才得以維持在66公斤左右。他笑說，記者採訪當天，他身上穿的西裝就是18年前岳母送他的，一直到今天都還穿得下。

蕭敦仁的午餐燕麥代餐怎麼吃？

1.把燕麥倒入便利商店買的紫菜湯包一起泡

蕭敦仁說，燕麥含有膳食纖維，吃了以後較有飽足感，熱量比白米飯低，這樣泡成燕麥粥後只有約220卡，很適合減肥者食用。

2.蛋白質、纖維不能少

但光吃燕麥粥營養不均衡，蕭敦仁還會配點小菜：豆乾3塊＋滷蛋1顆＋20元小菜如海帶或燙青菜等，這些熱量約250卡，一餐吃完總熱量約460～470卡，且很有飽足感。

3.每天量體重

其實，要做好體重管理還有一件事需要做到，就是每天固定一個時間量體重。蕭敦仁每天早上上完廁所後就會量體重，隨時督促自己。

※編按：此文為2016年發表，文中人、事、物背景或已有調整、變動，造成不便還請見諒。

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※本文由《康健雜誌》授權報導，未經同意禁止轉載

(中時電子報)

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