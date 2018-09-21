謝克特一鏡到底、打破生命之牆 無盡的終章在台首演

2018年09月21日 22:12 中時 李欣恬

享譽全球的英國編舞家侯非胥．謝克特，最新舞作《無盡的終章》，現在台演出。圖為21日舞者彩排暖身畫面。（李欣恬攝）

享譽全球的英國編舞家侯非胥．謝克特，最新舞作《無盡的終章》，現在台演出。圖為21日舞者彩排暖身畫面，左一為台灣舞者張建明。（李欣恬攝）

享譽全球的英國編舞家侯非胥．謝克特，最新舞作《無盡的終章》，才剛獲得德國舞蹈雜誌《Tanz》評選為年度最佳舞作，日前巡演上海，今晚在台演出，舞者的肢體如詩，狂喜如歌，光影如夢似幻，表現生命不斷前行、面臨多變時局的狀態，動靜之間，獲得觀眾熱烈掌聲。

侯非胥表示，現在是世界各地災難頻傳的年代，「作品反映時局，有人看見絕望，有人看見希望，或是看見星光，我認為這些都同時存在，透過這支舞，歡慶生命。」

侯非胥．謝克特除了是編舞家，也精通作曲，他為自己的舞蹈創作音樂，這回安排原本在樂池裡演奏的音樂家，在舞台上和舞者們同台演出，並有肢體表現，侯非胥．謝克特表示：「這是一種新的感覺，我試著用詩意的手法，處理時局的動盪和不安。」

值得一提的是，台灣舞者張建明在侯非胥．謝克特舞團任職多時，現除了是舞者，同時也是二團的排練總監。他表示，這部作品的編排手法有如「一鏡到底」的運鏡方式，「舞者們隨著曲風的改變，營造不同的氛圍變化，音樂家和舞者們同時在舞台上，他們的表現也相互交織，互相牽引著。」

張建明表示，《無盡的終章》的作品原文「Grand finale」，意思是「大結局」，侯非胥．謝克特帶領舞者回溯，什麼是自己最恐懼的事情，透過這樣的回憶，帶出具有張力的畫面，張建明表示：「每個人害怕的東西都不一樣，我們如何面對自己的恐懼，有沒有什麼方法可以克服？接下來面對的世界會是什麼模樣，會不會是明亮的？這是編舞家想探討的事情。」

《無盡的終章》即日起至23日，在台北國家戲劇院演出。

(中時 )