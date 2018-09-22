女籃》曾經皮過頭 林釵娟靠籃球步正軌

今年進入台師大就讀的女籃球員林釵娟，來自澎湖馬公，透過中華電信和中華電信基金會的公益活動，回到母校和學弟妹相見歡。(陳筱琳攝)

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中時電子報
／澎湖報導
中華電信女籃前進澎湖進行公益活動。(陳筱琳攝)

今年從南山高中畢業，將在台灣師範大學展開另一階段新生活的女籃球員林釵娟，21日中秋連假期間和中華電信女籃一同為了公益活動回澎湖老家，在母校馬公國中和學弟妹以球會友，回想自己國中時期皮過頭，因為籃球，幫她走上正確的道路。

林釵娟來自澎湖馬公，2014年她就讀馬公國中期間，中華電信及中華電信基金會舉辦「愛與關懷巡迴公益活動」，在三對三比賽中嶄露籃球天分，因此前往新北市南山高中女籃隊，高中三年期間有兩年和隊友一起拚進最後4強、在台北小巨蛋拚戰，今年暑假過後，成為台師大女籃一員。

這個周末林釵娟跟著學姐們回到母校，透過友誼賽和學弟妹交流，回想起國中時期，林釵娟笑說：「小時候自己很皮，印象是常常被處罰。」

林釵娟補充：「鄉下小孩比較無憂無慮，有時比較不乖，不過最後是因為一直被拉去練籃球，逐漸疏遠了那些朋友，真的是籃球把差點誤入歧途的我救回來，在籃球場的生活相當充實，也看到更多不一樣的世界。」

林釵娟並說，國中教練鮑威任常叫她好好學習，以後回來幫他帶球隊，「不過我自己也曾經是國中生、也皮過，怕自己未來會對孩子們比較嚴格喔！」

「愛與關懷巡迴公益活動」已經進入第8年，澎湖是第一站，接下來還有花蓮、嘉義兩站活動，藉由籃球運動傳遞正面力量，中華電信基金會副執行長高世威同樣來自澎湖，他期許透過這樣的公益活動推廣籃球，也提供偏鄉孩子追求夢想的機會，或許「下一個林釵娟」，就在這群孩子之中。

(中時電子報)

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