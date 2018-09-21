潭美颱風是否侵台 要看高壓東退多遠

2018年09月21日 22:29 中時 廖德修

原本位於關島北方海面的熱帶性低氣壓今天（21日）晚上8點發展為輕度颱風，即今年第24號颱風潭美（國際命名：TRAMI），目前近中心最大風速每秒18公尺、瞬間最大風速每秒25公尺；預測將朝西北西進行，對台灣暫無影響。

氣象局預報員王品翔表示，潭美颱風未來可能從台灣東部海面北上，進而影響到台灣的天氣；目前各國氣象機構模擬的路線並不一致，各種研判都有而且很平均，還無法做出明確判斷。且因距離尚遠，等到中秋節當天、甚至周二（25日）應該會比較明朗。

天氣風險公司分析指出，潭美颱風生成後路徑可能先往西再轉北，而這個北轉的位置在哪裡？就決定是否影響台灣的天氣。另一個關鍵是下周北方天氣系統東移之後，太平洋高壓會往東退到哪裡？這會影響潭美的移動路線，也就是中秋節過後的觀察重點。

王品翔解釋，如果北方系統南下，鋒面、槽線夠強大，迫使太平洋高壓往東明顯移動，潭美颱風就會提早往北轉向，對台灣的威脅將減低。如果北方系統不強，太平洋高壓位置變化有限，潭美颱風維持西進、侵襲台灣的機率就會提升。但這還要一些時間來觀察，目前無法判斷。

氣象專家吳德榮則在個人專欄表示，關於這個熱帶性低氣壓的未來動向，歐洲、日本及台灣氣象局的模擬模式，都認為將從台灣東方海面北上；但美國氣象局及美國海軍的模擬結果，卻不約而同認為將對台灣產生直接威脅。

(中時 )