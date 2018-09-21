民進黨政府「吹哨」危機來了 李艷秋︰讓它輸掉選舉！

2018年09月21日 22:59 中時電子報 黃麗蓉

蔡政府放話要打假新聞，資深媒體人李艷秋指出，這半個月，蔡政府內處處哨音（吹哨者，指的是揭露一個組織內部不法、不正當行為的人），嚴重影響民進黨選情，照蔡主席訂下的標準，凡是讓民進黨選情烏煙瘴氣的，都是假新聞。她不禁說，面對視法如無物、一切只為選舉奪權的民進黨，唯一的方法只有讓它輸掉選舉！

李艷秋在臉書指出，的確，這半個月發生的事，離譜得讓人懷疑真實性。她舉例說，前促轉會副主委張天欽就曾自行召開會議，鎖定國民黨新北市長參選人侯友宜，指「侯友宜這個如果沒有操作，很可惜。」「我們本來是南廠，現在變西廠，後來升格為東廠 」。研究員蕭吉男則說：「投侯友宜一票等於是投汙垢一票」「再怎麼野蠻也不能砍正義，我們要操作這種意象」

她酸說，任何有點尊嚴的男人，會把自己比成東廠太監而引以為傲？這不是歷史沒讀通、常識太欠缺，而是精神有問題。張天欽、蕭吉男閃辭，絕對是含冤莫白，想想以後別人都當他們是公公，這日子怎麼過？建議蔡總統成立「打假新聞綜理辦公室」，藉張、蕭的「正義形象」，一舉殲滅假新聞，重振雄風，證明他們絕對不是公公。

李艷秋指出，至於管碧玲的女婿林子揚，被爆不用考試就可以大使機要身分派往泰國，每月爽領15萬，惹毛許多人，要他用泰語演講10分鐘讓大家看看有沒有資格駐泰。大家其實是妒忌心作祟，在家靠父母，出外靠岳母又不犯法，你不服氣就努力嘛！說不定管家還有個妹妹。不過同樣姓管，千萬別錯找成管中閔，這兩家同姓不同命，眼頭放亮點。

公事被吹哨也就罷了，連兩個總統特勤偷情也在此時被掀出來，顯見總統身邊愛火、妒火、怒火齊燃，總統的安危堪慮啊！

李艷秋強調，半個月不到，哨音處處，惱人的是，吹的音這麼準，連一點假新聞的邊都沾不到，搞得幾位菁英必須辭職避風頭。最嚴重的是，連續幾件事形塑出一個霸道、囂張、兇狠、貪婪、傲慢、視法如無物、一切只為選舉奪權的民進黨。她更直言，既然那麼愛權力，為選舉不擇手段，那麼，支持民進黨唯一的方法就是，讓它輸掉選舉！

網友說：「我來告訴你啥是假新聞：蔡英文是中華民國總統、民進黨是古意的政黨，各位懂了嗎？」、「李主播還漏了一個『忠犬會』，以核養綠公投連署合法再送件，卻遭『忠犬會』違法拒收以致絕食抗議，只能說菜政腐的東廠爪牙多到野火燒不盡！」

(中時電子報)