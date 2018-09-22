《全球星期人物》宛如超模 17歲正妹柔道世界冠軍達莉亞

2018年09月22日 08:11 中時電子報 李靖棠

隨著科技、營養和訓練方式的進步，各類職業運動或競技項目中，每幾年總能在全世界大賽中冒出一個最亮眼的青少年（青少女）選手，透過自身的成績與實力，讓觀眾為之瘋狂、更使其他選手甘拜下風。其中，競技項目中的柔道（Judo），就在昨日（9/21）的世界大賽中，誕生了有史以來、最年輕的女子世界冠軍，她就是來自烏克蘭、年僅17歲的達莉亞（Daria Bilodid）！

新科女子48公斤級世界柔道冠軍達莉亞。

現年僅僅17歲的達莉亞，來自烏克蘭基輔（Kiev）、父親根納季（Gennadiy Bilodid）也是一名成績優異的柔道職業選手，生涯中曾在2005年世界錦標賽中、於埃及開羅奪下銅牌；並在2001與2003年兩屆歐洲錦標賽中，兩度奪得男子73公斤級金牌殊榮。她的母親Svitlana，過去也是名柔道選手，目前是達莉亞的教練之一。在父親和母親兩人細心教導下，達莉亞也踏上柔道之路。

得知奪金後，激動地抱著教練、同時也是她母親Svitlana哭泣的達莉亞（藍衣背對者）。（圖/國際柔道聯盟官網）

擁有173公分高的她，於去年進入職業賽事，屬於女子48公斤量級。生涯初次參加大獎賽（Grand Prix）、就在內蒙古呼和浩特奪下銅牌；並在接下來荷蘭海牙（Hague）站中拿下金牌。從海牙開始、包含在華沙舉辦的歐洲錦標賽、以及今年度在突尼斯、巴黎、德勒斯登（Düsseldorf）和克羅埃西亞首都札格瑞布（Zagreb）4站大獎賽中全部奪金後，又在波德切特泰克（Podčetrtek）的洲際盃再下一面金牌，頓時成為國際和歐洲媒體矚目的焦點人物。

初生之犢不畏虎的達莉亞，挾帶優異亮眼成績挺進2018年世界柔道錦標賽，先後擊敗了來自蒙古、前奧運銅牌好手Galbadrakhyn Otgontsetseg，以及來自阿根廷、前奧運金牌選手寶拉裴瑞托（Paula Pareto），成功闖入決賽。並在昨日的賽事上，以取得最高得分「一分」、擊敗了去年衛冕冠軍、來自日本沖繩的好手渡名喜風南，成功在亞塞拜然首都巴庫（Baku）奪金，成為世界柔道賽事中最年輕的女子冠軍。

賽場上眼神銳利、爆發力十足的達莉亞，從她的社群網站中能發現，比賽之外的她、和同年齡的少女們沒兩樣，喜歡逛街、化妝和拍照，而擁有姣好外貌與身材的她，隨著比賽知名度大開後，她的Instagram粉絲數量、也大幅成長至5.7萬人。樂於公開分享生活另一面的她，各種旅行、比賽和美麗衣著，都讓本就屬於「衣架子」好身材的她，秀出張張宛如超模般的亮眼照片。相信不久之後，達莉亞勢必也能成為另一位「網紅級」的運動新星。

(中時電子報)