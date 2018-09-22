台灣之光！景女師大拔河隊世界盃500kg五連霸

中華台北-景美師大拔河聯隊台灣時間22日凌晨傳回捷報，世界盃室外拔河錦標賽獲500kg女子組金牌，也是完成五連霸。（景美女中提供）

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台灣之光！中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日起赴南非開普敦參加「2018世界盃室外拔河錦標賽」，前2天比賽共拿下3面金牌，台灣時間21日起進入賽事張力更高的錦標賽，台灣時間22日0時女子組500kg錦標賽傳回捷報，我國女將拿下金牌，完成該組賽事5連霸！

每2年舉辦1次的世界盃室外拔河錦標賽中，公開賽是各國拔河隊（俱樂部）都可以參加的比賽，每一國不限1隊參賽，錦標賽則是各國國家代表隊才能參加，比賽更有張力。

中華台北－景美師大女子拔河聯隊19日先與體大壽山組成聯隊，在U23混合560kg公開賽奪金後，20日又在U23女子500kg公開賽、女子540kg公開賽連奪2面金牌；賽事21、22日進入錦標賽賽程，21日混合580kg、女子500kg、U23混合560kg首先登場，22日則是U23女子500kg、女子540kg組。

值得一提的是，自2010南非世界盃起，景美師大女子拔河聯隊在女子500kg錦標賽都獲得金牌，今年目標完成5連霸。另外，22日的女子540kg上屆是冠軍，2014年則是季軍，本屆挑戰2連霸；U23組則是上一屆新增組別，聯隊也盼挑戰2連霸。

台北時間21日晚間女子500kg組登場，中華台北－景美師大女子拔河聯隊挑戰5連霸。參賽選手施昭伃、田嘉欣、林秀怡、王若存、田嘉蓉、卓世萱、周渝芳、黃怡瑾組成的中華台北對上巴斯克、蘇格蘭、南非、英格蘭、瑞士、荷蘭、瑞典等其他7支隊伍，預賽全勝之姿晉級，準決賽又以2：0勝巴斯克，最後金牌戰遭遇賽前預測的勁敵瑞士，又以2：0獲勝，順利完成5連霸！

(中時 )

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