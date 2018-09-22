微風台北車站中秋禮排行 冠軍名店最夯

微風台北車站王師父金月娘禮盒，是國人中秋禮盒送禮首選，12入、960 元。（微風提供）

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微風台北車站玉珍齋滿堂彩禮盒，是外國旅客經典台灣味送禮首選，有鳳梨酥、鳳黃酥、土鳳梨酥、鮮奶小酥餅、芝麻麻糬、堅果香餅各2入，420 元。（微風提供）
阿舍食堂關廟麵系列，是外國旅客經典台灣味送禮最愛第3名，有客家香油蔥、茴香勁麻辣口味，嚴選99％麥心粉製作，陸港澳觀光客必買，也是歐美旅客靠櫃率最高的品牌，4入119 元。（微風提供）

中秋送禮排行榜出爐，經典台灣味最夯！微風台北車站上月20日起進行中秋禮品專刊預購，至今不到30日，發現國、內消費者購買率前3名以蛋黃酥、綠豆椪及豆沙製成的台式月餅最受歡迎，銷量皆超過3000盒。

排行冠軍的王師父金月娘禮盒，外餡由鬆軟細緻的綠豆沙包夾蛋黃夾層，奶香濃、入口即化，30日內銷破萬盒，為接應預購及排隊民眾，即日起至23日提前至早上8時營業。第2至第5名分別是布里王子的麵包廚房推出的中秋經典禮盒銷出4000盒，與陳允寶泉月禮盒、順成蛋糕星彩禮盒、太陽堂老店花獻中秋綜合禮盒。

此外，觀察到外國旅客選購伴手禮偏愛老店，首選是百年老店玉珍齋的滿堂彩禮盒，銷破3000盒；其次是百年老店台中犂記滷肉綠豆沙餅、阿舍食堂關廟麵系列、維格餅家鳳梨酥禮盒、阮的肉干爆漿牛肉干。

(中時 )

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