F-16莢艙案 專家：監院不懂系統工程 恐自斷獲得一流裝備機會

2018年09月22日 00:36 中時電子報 喻華德

監察院在20日發布標題為「空軍率爾向美採購電戰莢艙，核與立法院決議未盡相符，監察院促國防部檢討改進，以維護國家權益」的監察委員新聞稿。監察院指出，空軍在此採購案在美軍尚未下達量產（FRP）決心時，就決定向美國採購，與立法院決議未盡相符，因此在20日通過監察委員包宗和、王美玉、仉桂美的調查報告，要求國防部確實檢討改進，以維護國家權益。不過軍事評論員指出，此舉反而凸顯監察院不懂「系統工程」，不僅搞錯重點，更有可能自斷獲得一流裝備的機會。

關於AN/ALQ-131(V)電戰莢艙（本文將(V)省略），《中時電子報》訪問了一位熟悉空軍的軍事評論員，應當事人要求不具名，為讀者說明為何表面上監察院利益良善，但實際上卻並雖經調查卻無法有效解決問題。

這位軍事評論員指出，AN/ALQ-131型電戰莢艙，自波斯灣戰爭起就投入實戰，是美軍經實戰驗證的成熟裝備。美國本土以外的美軍，也就是第一線投入戰場的單位，均使用AN/ALQ-131。而國軍採購的AN/ALQ-184(V)7型電戰莢艙，雖然也是美國本土美軍單位使用的裝備，但是國軍獲得的版本並非與美軍完全相同，不僅在性能上仍然不如ALQ-131，而且對飛行員的工作負擔更重。因此以空軍的立場欲爭取最佳的裝備，在有限的資源下，選擇新購ALQ-131比起升級ALQ-184，是對強化戰力的最佳選擇。

軍事評論員指出，依照美國的政策，出售中華民國的電子戰裝備不能使用美軍以及北約的電戰頻譜。電戰莢艙的資料庫需要專案「編建」，也就是依照我方的需求，將我國蒐集的共軍電戰頻譜寫入電戰莢艙的資料庫，如此當國軍F-16遭遇共軍時，電戰莢艙才能將接收到的頻譜與資料庫進行比對。例如北約的電戰莢艙主要編建俄國的頻譜，駐防亞太地區的美軍，電戰莢艙編建朝鮮的頻譜。亦即，不同使用國購買相同型號的電戰莢艙，其資料庫仍然會有所不同。

AN/ALQ-131電戰莢艙，本身是一款成熟產品，它會隨著時間的經過，因部分零組停產需要更換市場現行供應的零組件。但是這並不是「改型號」，所以監委主張「該電戰莢艙仍研發中(工程發展階段)，迄未進行作戰測評(OT&E)、美空軍亦未下達全量生產(FRP)決心」的陳述，反而凸顯監察院缺乏「系統工程」觀念。

如果空軍要採購的是大幅度改款的新型莢艙，例如型號由ALQ-131改為ALQ-132，依照系統工程就需要通過作戰測評。而我國計劃採購的版本，儘會以駐美國愛德華空軍基地的兩架我國最新F-16V對任務電腦（MMC）進行整合測試， 依照測評（T&E）的精神，我國採購針對臺海戰場環境需求編建頻譜的電戰莢艙，應由我空軍執行作戰測評，而非照監察院認為是由美軍進行作戰測評。

軍事評論員指出，採購ALQ-131莢艙遭遇到的「持續漲價」問題，其癥結在只要我方沒有在發價書（LOA）的「有效期」內簽約，隨著時間延宕，因為莢艙是「作戰裝備」，製造商會因買主需求持續升級，其使用的零組件在不同時間點供應商的報價也不相同，加上通貨膨脹結果當然是「越拖越貴」。

軍事評論員分析，空軍深刻了解到爭取ALQ-131的重要性，但國防部未必擁有相同的認知，也有可能與監察院的認知相同，認為應該優先升級ALQ-184而非新購ALQ-131。此案對空軍而言應屬最優先項目，但國防部有可能並未同意給予足夠預算額度支持。而製造商要收到我方的「頭期款」，才會製造出售我國的莢艙原型，沒有莢艙實體當然就無法編建頻譜。

但是這筆「頭期款」的金額，可能超出國防部可動用的預算額度，依照我國的政治體制，甚至可能會需要動用行政院的預備金。換言之，這項軍購已從「軍事問題」變成「政治問題」。今年我國國防預算儘約GDP的2%，國防預算扣除「通貨膨脹」後實質上是正成長還是負成長？

若是監委有民間製造業的經驗就可以了解，當超過報價單的有效期限，要求廠商「維持原價」，在民間企業的商業交易就不太可能，更別提是對美軍購要要求美國的國防廠商「凍漲」，也就是說這恐怕並非部分媒體報導的「美方變相漲價」。

此外，監察院的職權僅能調查是否有行政疏失，是否有違法。當空軍無法獲得國防部在預算上優先支持，國防部受限於自身預算不足，也不敢開口向行政院爭取動用預備金時，軍方主事者「懸而不決」可能「完全合法也沒有行政疏失」。因為核定後要不到預算反而得負責任，不決策嚴重長期影響國軍戰力，但卻只有承辦參謀有未在時限內簽結公文的行政責任而已。

監察院為人民把關民脂民膏的出發點立意良善，但是美軍的現實是力保能持續採購F-35戰機為最優先，F-35內建電戰系統，一般不需要掛載AN/ALQ-131電戰莢艙（ALQ-131也相容F-35）。在F-35量產最優先的大前提下，不論是將美軍的F-16性能提升成V型，還是研發新型電戰莢艙，相較之下都是「次要的」，因此如果對此案仍堅持100%遵循立法院決議「確保未來裝備運用及維護能與美國空軍裝備一致」，變成只能接受ALQ-184升級，則將成為我國自己放棄獲得美軍現役第一線電戰莢艙的機會。

另外，依照美軍的裝備命名原則，以我國的AN/ALQ-184(V)7為例，國軍採購的型號應為AN/ALQ-131(V)1或AN/ALQ-131(V) Block III，而非部分媒體報導的AN/ALQ-131A。1994年，荷蘭皇家空軍搭配F-16中壽期性能提升（MLU）計劃，將ALQ-131(V) Block I升級至Block II規格。2016年，再次委託諾格升級ALQ-131(V)莢艙。

據公開資訊，除美國外，ALQ-131(V)計有荷蘭、比利時、挪威、以色列、埃及、日本、巴林、葡萄牙、巴基斯坦、土耳其等國採用，生產1,600具。因此除非所有使用國全部都不升級直接汰除，否則並不會發生我國成為唯一使用國，日後發生消失性商源的問題。

(中時電子報)