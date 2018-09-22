獨／大陸禁娘令 17歲美少女挺身護偶像

2018年09月22日 09:18 中時 洪秀瑛

盧以恩演戲經歷豐富。（粘耿豪攝）

盧以恩和許多偶像合作過。（粘耿豪攝）

盧以恩（右）兩度飾演鍾瑤的童年。（取自臉書）

《青苔》。（公視提供）

TFBOYS是大陸人氣偶像組合。（取自微博）

易烊千璽。（取自微博）

17歲的盧以恩目前是高二生，今年她以公視《青苔》雙料入圍迷你劇集新進演員獎及迷你劇集女配角獎，她說最開心的是已經找到頒獎當天要穿的禮服，至於拿獎，只要能上台都好，最期待還是能拿新進演員獎，「畢竟一輩子只有一次機會」。

她戲裡演叛逆少女，對飾演更生人的爸爸藍葦華有疏離感，角色從頭臭臉到尾、個性沉悶，最後還因為自衛而殺人，角色很有層次。她說，劇中「可庭」的角色個性和她反差很大，自己平時愛笑、個性也直爽。戲裡她被爸爸管很大，戲外則是家有「虎媽」，媽媽會要求她出門要報備、有門禁，雖然支持她拍戲，同時也要求她務必兼顧功課，導演知道她家教嚴格，因此把角色「黑化」到底，讓她有發揮也有得發洩。

她劇中有一幕殺人之後，藍葦華載她回家，她在摩托車上抱著他，劇本沒寫掉淚，當時「父女」倆卻忍不住潸然淚下。2人劇中感情生疏，戲外也聊得少，「因為『爸爸』都帶著角色來，他不笑看起來很凶，我一開始很怕他，不敢和他說話」。還有一場父女吵架戲，劇中氣氛緊張，但當時拍完這場戲就殺青，戲外氛圍其實很搞笑，大家的心情也很輕鬆。

盧以恩是童星出身，小二開始演舞台劇《再見女郎》，也曾在多部偶像劇《給愛麗絲的奇蹟》、《醉後決定愛上你》、《真愛配方》、《旋風管家》演出，與炎亞綸、胡宇威、楊丞琳等演員合作過。她在《姊的時代》飾演鍾瑤的童年，兩人外型神似，她覺得鍾瑤待人隨和親切，令她印象深刻。

盧以恩當年到日本和炎亞綸合拍《給愛麗絲的奇蹟》，對炎粉應援團最難忘，「粉絲送他好多禮物，有人還送雪人，有次炎亞綸坐在我旁邊，他戴上眼罩休息，側面看好帥」，笑說自己每次和偶像拍戲都有粉絲心情，但帥哥看多了漸漸無感，有同學曾要她幫忙找偶像簽名，「我當然不敢啊」。

她自己的偶像是平均年齡17歲的大陸偶像組合TFBOYS，她從他們出道就關注了，為什麼不像時下女孩喜歡哈韓？她一副小大人口吻：「我覺得長相是附加價值，我喜歡他們的態度，他們是我的目標。」她哀怨說女同學們都喜歡韓團，「他們覺得我喜歡TFBOYS很丟臉，所以我都不敢講。」

TFBOYS曾來台錄《康熙來了》，她當年還去追星，透露自己最喜歡正念北京中央戲劇學院的易烊千璽，大陸近來有禁娘令，擔心偶像受波及？她天真口吻說：「他們是斯文型，怎麼可以被禁呢？」她明年也想考中央戲劇學院，盼有機會和偶像近距離接觸，未來更想憑自己實力和偶像一起演戲。

(中時 )