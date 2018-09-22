好天氣只到今天 潭美是否威脅台灣 下周二將是關鍵

2018年09月22日 06:34 中時電子報 高德順

今起中秋節三天連假，中央氣象局表示，今天各地多雲到晴，白天高溫可以達到31至34度，但午後雷陣雨範圍增加，山區降雨機率偏高。明天(23日)鋒面通過北部海面，北部、東北部將有局部短暫陣雨，雨勢從上午就會開始，晚間後會更明顯。周一中秋節當天，東北風明顯增強，北部、東北部降雨將變得明顯，將有局部大雨，花東短暫陣雨，中南部午後雷陣雨。

另外，今年第24號颱風「潭美」昨(21日)生成，預估將往西北西方向前進，強度持續增強中，至於是否會發展成為強烈颱風？明天後會比較明朗，而對於台灣的影響，仍需視潭美北轉角度，下周二將是關鍵。

目前美國氣象局模式(NCEP GFS)，及美國海軍模式(NAVGEM)則模擬其對台灣是會直接威脅的。王品翔表示，現在各國模式對潭美颱風走到琉球東南方海面時的走向仍然分歧，有的認為會往西走，朝台灣而來，也有模式分析會北轉往日本琉球一帶而去，仍需觀察二至三天才能明朗。不過，氣象局提醒，無論潭美下周二轉向程度為何，由於距離台灣不遠，周一開始東南部就會有長浪，周二起東半部長浪將更為明顯，下周四、五將影響北部、東北部天氣。下周二至六接連受到東北風及颱風外圍雲系影響，北部、東北部高溫降至27至28度，低溫下探22至23度，將感到涼意。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天北部及中部空品區為「橘色提醒」等級，北部午後須留意臭氧濃度偏高；竹苗、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級；宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級。

(中時電子報)