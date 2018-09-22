9／22三大報頭條要聞

2018年09月22日 07:26 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●促轉會前副主委張天欽及其幕僚失言風波，促轉會21日發布調查報告，將張天欽事件定位為「非正式會議」，且表示，不可能因一人意志就成為有心人中的「東廠」；對未來，促轉會強化相關教育，導正同仁轉型正義觀念偏差，但不會因這次風波，就停止對加害體系與加害者責任的討論。

●勞動部昨表示，配合最低工資調整，明年元旦起勞保與國保費率將各漲0.5％，1346萬人數受影響；其中，勞保（含就保費1％）費率由10.5％漲至11％，一般勞工每月約增保費31元，影響人數1027萬人；國保費率由8.5％漲至9％，保費每月約增55元，影響人數319萬人。

●未經外交特考的綠委管碧玲女婿林子揚任駐泰大使機要，並坐領13萬高薪而惹議，國民黨籍台北市議員參選人游淑慧21日爆料，其實林子揚跟另一個未經外交特考同樣可以在外交部領高薪的劉家愷，都是謝長廷的子弟兵。

●綠委管碧玲近來因為女婿擔任駐泰大使機要引發連串爭議。《中天新聞》昨天又報導，當時管碧玲女兒打電話到外交部碰壁後，管碧玲辦公室隨即介入，後來確認女兒符合資格後，外交部不但派出人事處長跟祕書處長，到管辦道歉，而承辦此案件的科長，後來也被調職東南亞。

◎旺報

●中共總書記習近平在十九大報告指出，中國歷經了從站起來、富起來，到強起來的飛躍，這三個時空背景，同樣反映在大陸對國際關係乃至兩岸關係的脈絡。北京大學國際關係學院副院長王逸舟分析，大陸若能採取「仁智大國」的思路，著眼於建構「兩岸血脈共同體」，以創造性、開放性的態度，兩岸關係還是可以水到渠成。

●前中國社科院台研所長、上海國際問題研究院特聘研究員周志懷近日撰文指出，大陸接連出台兩岸經濟社會融合發展政策，使大陸和台灣同屬一個中國的建構進入新階段，開始從過去的話語一中、歷史一中、地理一中、法理一中走向經濟一中；由於大陸不斷加大對台開放力度，同等待遇的大門越開越大，為台胞在大陸學習、就業、創業、生活提供的便利越來越多，這種有溫度的融合將產生強大的蝴蝶效應，穿越台灣海峽，使經濟一中的觀念越來越強，從而為今後的兩岸政治一中奠定基礎。

●面對大陸推動居住證制度，政院喊出會以限縮公民權回應，包含在野黨立委、學者都表態反對。有藍委指出，如果要逼得台灣人在兩岸做選擇、為難國民，是最壞的做法；學者則稱，憲法保障人民居住遷徙自由，現在這樣為難在外打拚的台商，難道要逼他們從「用腳投票」更變成「用心投票」，對台灣失望嗎？

●美國白宮20日（當地時間）發布國家網路戰略聲明稱，美國目前正面臨來自中國、俄羅斯、伊朗及北韓的網路駭客攻擊，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）警告相關敵對勢力，強調「美國已做好準備」，將利用現有的堅實國際架構，與包括台灣在內的盟友諮詢合作。

◎工商時報

●美中貿易戰及蘋果新機銷售為影響台股兩大不確定因素，市場對科技股持觀望態度，投資專家認為，今年電子旺季「慢熱」，估計第4季才會進一步發酵，近期強勢股仍聚焦非電族群，包括玉山金、藥華藥、豐泰等16檔法人買超比重高、均線多頭排列、產業景氣正向的傳產先鋒可留意。

●金融時報報導，美股周四大漲創新高背後，是資金大舉湧入美股基金所推動。據基金追蹤機構EPFR Global的統計，迄周三（19日）止1周合計145億美元資金流入美股基金，為3月中以來流入規模最大的1周。在熱錢簇擁下，美股周五早盤持續創高。

●蘋果iPhone Xs及iPhone Xs Max昨（21）日在全球首波開賣，儘管中國大陸傳出買氣清淡，但台灣首賣日卻比預期好，電信龍頭中華電與神腦初估昨日一天賣出6,000台，3天衝刺1.5萬台，台灣大及遠傳預估3天內各賣出1萬台。

●該來的真的來了！美國川普政府已宣布，自9月24日起，對中國大陸2千億美元商品展開加徵關稅懲罰，顯示中美貿易戰由此升級為主力戰。中方隨後回擊，表明將自同日起懲罰美方6百億美元商品。這已是中方對美打關稅戰的最後籌碼，下一步，中方必須以深謀遠慮的思維，轉而以其他迂迴戰法來和美國周旋。其中，加速整合東亞經濟圈，穩住既有供應鏈，使美國產業界不得不長久仰賴於此，應是根本之計。

(中時電子報)