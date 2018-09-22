愛上手鼓狂野節奏 擊樂家戴含芝練到手掌長繭

2018年09月22日 07:43 中時 趙靜瑜

無論是朱宗慶打擊樂團擊樂劇場代表作《木蘭》中身手矯健的村民或是木蘭的玩伴，兒童音樂會裡三個主角Do Re Mi 都演過的豆莢寶寶，戴含芝的表現認真亮眼，很難在舞台上忽略她。下周她首度舉辦個人擊樂獨奏會，用八首作品展現技巧與情感，戴含芝說，「擊樂是我展現自我最好的方式。」

戴含芝說，這場獨奏會最大的挑戰不是別的，「就是超越自己。」戴含芝說，音樂會有八首作品，曲目多元，份量吃重，「想到是獨奏會，就很緊張，但師長常常鼓勵我，我不是第一次自己站在舞台上，希望自己可以做到追求精緻，穩定表現。」

戴含芝說，擊樂很特別的地方是每一種擊樂器種類、編制都不同，「我可以在每首曲子裡用不同樂器做我自己的角色扮演。」戴含芝外型亮麗，長捲髮披肩，站上舞台一演奏，有一種少見忘我的野性魅力，「我就是很喜歡鼓類樂器，像手鼓類或者拉丁風格的鼓樂，在演奏的當下，我的雙手直接跟樂器接觸，撞擊，雖然手掌都練到長出硬繭，但我覺得那種節奏跟自己的靈魂很契合。」

戴含芝現就讀北藝大音樂研究所博士班，教授朱宗慶表示，很早以前就發現戴含芝的演奏精準、認真，「她來自屏東，人品非常樸實，謙虛，她總是覺得自己沒有很好，還可以更好，就在樂團裡快速磨練，至今終於可以獨當一面，我也鼓勵她開獨奏會，把她的音樂魅力介紹給大家。」

來自屏東，戴含芝從小由鄭醴丰啟蒙開始學打擊樂，曾師事鄞惠敏、吳珮菁、吳思珊教，就讀北藝大期間，曾隨學校赴法波瓦西劇院及巴黎聖厄斯塔什教堂、日本桐朋學園大學、武藏野音樂大學交流。2016年榮獲國際義大利打擊樂協會網路擊樂重奏大賽第三名，首屆臺灣國際打擊樂節大賽(TIPCC)榮獲四重奏組第一名。年底將代表台灣到美國擊樂年會上舉行正式演出。

《Moi》戴含芝2018打擊樂獨奏會將於9月26日舉行，地點在台北松菸誠品表演廳。曲目包括尼可拉斯・馬丁蕭姆《趣可》、艾文・崔文諾《電子思量》等，朱團團員盧煥韋也她量身寫作充滿歷險及加勒比海風味的《安妮‧邦妮》擊樂協奏曲，令人期待。

(中時 )