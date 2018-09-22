NBA》被川普嘲笑是笨蛋 詹姆斯回應

2018年09月22日 07:50 中時電子報 盧品青

美國總統川普(Donald Trump)似乎擁有無窮的精力，即使日理萬機也總是有辦法抽空和職業球員打口水戰。湖人球星詹姆斯(LeBron James)上個月被川普諷刺是個笨蛋，讓詹姆斯很訝異。

詹姆斯上月接受CNN訪問，批評川普撕裂族群。川普最討厭CNN，他立刻推文回應：「詹姆斯剛才接受了電視史上頭號蠢蛋的訪問，這個人居然有辦法讓詹姆斯顯得很聰明，這很不容易啊。」

要用最白癡的一個人才能襯托出詹姆斯的智慧，顯然川普拐彎抹角在罵詹姆斯是笨蛋。詹姆斯最近回應說：「我不介意他笑我笨，因為我知道自己不笨。就像有人笑我不會打球，我也不會動怒。(因為我明白自己會打球)」

詹姆斯笑說：「這個人(川普)肩負世界上最重要的工作，我很訝異這麼忙的人居然有時間挖苦我。」川普可能不太喜歡職業球員，特別是黑人比例最高的NFL和NBA，他甚至一個個點名著罵。

NFL冠軍隊伍費城老鷹隊與NBA金州勇士隊都拒絕造訪白宮，只有「白人運動」職棒的冠軍隊休士頓太空人應邀前往。

WNBA冠軍隊西雅圖風暴也揚言抵制川普，不過川普根本就沒邀請她們，他連勇士都不甩了，哪還會把女籃看在眼裡呢？美國做為體育王國，這麼不受境內運動員歡迎的總統也算是少見了。

(中時電子報)