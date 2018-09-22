民進黨為何選情糟？單厚之點出七大關鍵因素

總統蔡英文（中）表示，很多假新聞來自對岸，造成台灣對立。但真新聞民進黨卻立刻下假。（盧金足攝）

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中時電子報
/整理報導

距離年底選戰越近，民進黨政府執政爭議不斷湧現，誇張行徑實在讓人瞠目。對此，資深媒體人單厚之表示，民進黨在過去一個月從南台灣淹水到居禮夫人都能鬧出軒然大波，這背後所顯示的是很多操作都適得其反，選情當然不好。

《美麗島電子報》昨（21）日公布台北市長選情民調，而在民調內也調查台北市民對政黨相對好感度，結果顯示台北市民眾對國民黨好感的有34.7%，而反感的有31.9%；對民進黨的好感的有21.2%、反感的有47.7%。

對此，單厚之於《美麗島電子報》撰文指出這次民調顯現「選民對國民黨的好感，已經超過了反感，是很罕見的情況」。但是會造國民黨的好感度大於反感度，和民進黨自身執政惹出的爭議有莫大關係。民進黨在過去一個月從南台灣淹水、賴揆失言、蔡總統乘雲豹甲車勘災、邱議瑩訪波蘭被酸、《促轉會》變成東廠，乃至關西機場的風波。連個「居禮夫人」都能鬧出軒然大波。

尤其是關西機場事件，一開始是指責對岸欺負台灣人，要承認自己是大陸人才能上車的「假新聞」，到最後演變成駐日代表處無能，結果駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，民進黨又開始把新聞指向「假新聞」、網路霸凌，看似要導向正軌時，又傳出蘇啟誠在災害時還要分身照顧屏東縣長潘孟安，消息一出，外交部居然配合屏東縣府將「真新聞」下架。單厚之感嘆「種瓠仔生菜瓜」是民進黨的最佳寫照，所有的操作都適得其反。在這一連串的負面新聞轟炸下，民進黨選情不好當然也就是很合理的事。

(中時電子報)

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