398元主餐加沙拉吧吃到飽 海霸王新品牌超狂

2018年09月22日 08:47 工商 姚舜

在德立莊中庭餐廳點用豬排＋吃到飽沙拉吧，只要３９８元＋１０％。（圖／姚舜）

用去雞腿煎烤的雞排，口感柔嫩且味道誘人。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳的主餐都是用鐵盤呈盛出菜，上桌時熱氣蒸騰冒著青煙並會滋滋作響。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳的廚師為牛排準備了4種不同醬汁提味。（圖／姚舜）

德立中庭餐廳的主餐魚排，是用厚塊鮭魚煎烤，上面還有烙紋火痕。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳採光明亮、空間寬敞，裝潢設計現代時尚。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳內有不同的用餐區，可滿足不同目的用餐需求。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳的島型沙拉吧取餐檯，規格與五星級飯店一樣。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳的沙拉吧取餐檯有各式拉沙、湯品，以及壽司與冷熱食可自由取用吃到飽。（圖／姚舜）

德立莊中庭餐廳就位在西門町捷運４號出口的德立莊飯店內。（圖／姚舜）

海霸王集團創新品牌揮軍挺進吃到飽Buffet市場！繼「打狗霸」平價個人火鍋、「ICE PAPA」冰品店後，海霸王集團又創自助餐廳新品牌「德立莊中庭餐廳」，開在台北西門町的「德立莊」飯店的新餐廳並自即日起開始試賣，訂價策略維持海霸王一貫的「就是殺

！」，「點主餐+吃到飽沙拉吧」每人只要398元+10%起，即日起至9/24日更推出「兩大同行，第二人半價」開幕優惠，「Buffet控」中秋連假找新餐廳嘗鮮，該餐廳或可列入口袋名單。

採Semi-Buffet服務的「德立莊中庭餐廳」就設在德立莊飯店中庭，空間寬敞、採光明亮、設計裝潢現代時尚，客席座位數約100個，餐廳內規畫有一中島型自助式沙拉吧讓客人自由取用沙拉、湯品、冷熱食與甜品。主餐若點豬排、魚排或雞排，含沙拉吧價格一律都是398元+10%，若是點牛排，則是498元+10%，為市場第一家「500元有找的飯店內semi-buffet餐廳」，以用餐環境與價位而言，非常超值。

4樣主餐菜式中，魚排是厚切鮭魚排，上面還有炭烤烙紋火痕，雞排則是去骨雞腿排，豬排則是台灣在地梅花豬肉，且豬排一份就有2塊。至於牛排則是美牛肩胛部位煎烤。而主餐的Side Dish配菜則有綠花椰、玉米、太陽蛋、胡蘿蔔球、洋蔥絲，以及蜜漬芋頭。4樣主餐都一律是用鐵板香煎烹調，並放在黑色鑄鐵盤上出菜，上桌時會滋滋作響且冒著煙，非常撩撥食慾。

(工商 )