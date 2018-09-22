豬隊友！他手臂流血下車受盤查 成吸毒鐵證

2018年09月22日 09:24 中時 陳世宗

何姓男子於西屯區經貿路站在轎車旁，因行跡可疑，保安大隊特勤巡邏員警，趨前盤查，何男向警方表示只是在抽菸沒做壞事；車內駕駛鄭男見狀立即下車，惟鄭男左手臂卻不斷流血絲，原來是在注射海洛毒品，見警盤查還來不及止血成為鐵證，2人乖乖就範。

警方指出，市警局保安警察大隊特勤中隊，於日前深夜22時許執行巡邏勤務，行經台中市西屯區經貿路上，發現39歲的何男（詐欺、毒品等前科）站在轎車旁抽菸且似有似無的東張西望，特勤員警直覺有異於是上前盤查，車內駕駛39歲鄭男（39歲、竊盜、毒品等前科）見狀立即下車，2人都稱是在抽菸所以才將車輛暫停在此。

鄭男信誓旦旦的說沒做壞事，說話的同時警員發現鄭男的左手臂卻不斷流出細微的血絲，經驗老到的員警一看就明瞭是在注射毒品，員警反問手怎麼流血？鄭男愣住不知如何回應，開始緊張顫抖說：「阿！我也不知道」，讓警方啼笑皆非，警方喝令2人配合調查。

警方在車內查獲剛注射過的針頭裡面還帶有血跡，成為2人施打海洛毒品的鐵證，警方詢問時鄭男稱因擔心被警方查獲所以請何男在車旁抽菸兼把風，自己在車內施打毒品，突然見到警車自己也嚇到所以忘了先將手臂止血；全案將鄭、何2人依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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(中時 )