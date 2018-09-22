僱主被女傭「觀音坐蓮」20分鐘絕頂升天 繳械後卻…

男子被印傭指控性侵，但反駁被對方熱情以「觀音坐蓮」姿勢誇坐在身上，搖擺20分鐘，直到繳械為止。(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
張國欽

台北市一名年紀半百的吳姓男子，請了一名印尼籍女傭，照顧住在樓上的中風胞弟，卻被印傭指控脫光衣服性侵，但吳男辯稱，印傭熱情服務又周到，儘管他做到一半喊「FINISH」想停，對方仍以「觀音坐蓮」姿勢騎在他身上，直到繳械為止。由於台北地檢署查出2人發生性行為之後，一同騎機車逛夜市，因而採信吳男的說法，將他不起訴。

這名印傭指控，吳姓僱主今年1月與2月初，對她熊抱摸胸，因為大叫才沒被得逞。但吳男反駁辯稱，雖然有與印傭發生性關係，但沒有違背對方意願，是印傭主動挑逗他，才讓他控制不住，且印傭打掃時，有時會拉他的手和肩膀，或是撩起上衣要他親吻胸部，身為一個男人，怎麼能夠抵擋這樣的誘惑？

吳男還說，印傭指控他性侵那一次，她剛從樓上打掃到樓下，當時他坐在電腦桌前工作，印傭卻突然跟他要錢說「可以讓你很舒服」，2人談好價錢後，就先接吻，還幫他口交，玩到一半因為他不容易射精，就推開印傭的屁股並喊「FINISH」想要結束，沒想到印傭改以「觀音坐蓮」姿勢，跨坐在他身上猛搖20分鐘，直到棄械投降。

印傭雖有提供遭吳男強吻的蒐證照片，但檢察官覺得雙方表情都很享受，且拍照時為何吳男沒阻止？顯然不合理。此外，2人發生關係後，印傭不但留在吳男房間洗完澡才離開，還共騎機車外出逛夜市，加上印傭遭性侵到醫院驗傷的診斷書，只記載有陳舊性裂傷，種種跡證都無法證明吳男性侵印傭，因此將吳男不起訴。

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(中時電子報)

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