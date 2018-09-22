阿扁趴趴走助選 朱學恒好疑惑：你哪有不自由？

2018年09月22日 08:50 中時電子報 張達智

保外就醫的前總統陳水扁又趴趴走囉！20日未報備即到彰化與「一邊一國連線」議員參選人座談，21日還在臉書「新勇哥物語」自問自答，這次行程是否會讓阿扁再被抓回去？豪氣回應：「阿扁曾說過：『我願以我的不自由，換取台灣的永久自由！』。不過這番話卻讓「宅神」朱學恒好疑惑，明明到處趴趴走，阿扁哪有不自由？

陳水扁20日擅自前往彰化參加一邊一國連線座談，已被外界質疑是選舉站台，21日又發布「新勇哥物語」235集，列出中彰投一邊一國議員連線名單，包括台中15人、彰化7人、南投4人，對他們表達「感謝」。

「新勇哥物語」還自問自答說，阿扁不能也不會站台，這是矯正單位三令五申的規定。文末小勇提問：阿扁會不會再被抓回去？勇哥回答：阿扁在喜樂島的活動上，曾經說過：「我願以我的不自由，換取台灣的永久自由」！

對此，「宅神」朱學恒在臉書發文疑惑表示：「你哪有不自由？一般人要上班你可以說走就走到處玩還可以當顧問，你這麼自由難怪台灣這麼多東西廠變更不自由」。

網友也紛紛回應「現在連手都懶得抖囉」；「這是台灣司法改革的典範 能讓不在監獄的犯人 感受到不自由 真是教化成功 !! 教化到讓犯人在外面 也心如在監獄~」；

「阿扁就是看準民進黨不敢關牠，民進黨真的是侮辱台灣人民的智商，現在關在監獄裡面的都是白癡嗎，只有貪污扁最聰明」。

(中時電子報)